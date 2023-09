Girona vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 LaLiga 2023-24

Liga Española 2023-2024

El Real Madrid intentará sumar 21 puntos en sus primeros ocho partidos de la campaña de LaLiga 2023-24 cuando se dirija a Girona este sábado 30 de septiembre.

Los Blancos entrarán al partido tras una victoria por 2-0 sobre Las Palmas el miércoles, mientras que el Girona continuó su excelente forma al vencer al Villarreal por 2-1 ese mismo día.

Hora y Canal Girona vs Real Madrid

Sede: Estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España

Hora: 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Girona vs Real Madrid en VIVO

Esta es solo la cuarta campaña del Girona en la máxima categoría de España, lo que hace que su comienzo sea aún más notable, sumando 19 puntos en siete partidos para encabezar la tabla al inicio de la jornada.

El Barcelona tendrá la oportunidad de volver a la cima cuando se enfrente al Sevilla el viernes, pero eso no le quitará nada al impresionante comienzo del Girona, con el equipo catalán teniendo un récord de seis victorias y un empate en siete juegos de liga esta temporada.

El equipo de Michel, que terminó décimo la temporada pasada, empató su primer partido de La Liga de la campaña ante la Real Sociedad, lo que fue un resultado impresionante en sí mismo, antes de vencer a Getafe, Sevilla, Las Palmas, Granada, Mallorca y Villarreal en los seis siguientes.

Los enfrentamientos con Real Sociedad y Villarreal han sido los más duros sobre el papel esta temporada, y han salido de los dos partidos con cuatro puntos, y será fascinante ver cómo se desempeñan contra el Real Madrid en el delicioso encuentro del sábado en el Estadi Montilivi.

De hecho, los Blancos y los rojos están invictos en sus últimos tres partidos de liga contra Los Blancos, incluida una victoria por 4-2 en el partido correspondiente la temporada pasada, mientras que solo han perdido dos de sus seis partidos de La Liga contra los gigantes de la capital en total.

El Girona se queda sin los servicios de cinco jugadores del primer equipo, con Bernardo Espinosa, Borja García, Joel Roca, Ricard Artero y Toni Villa de baja por lesión.

Artem Dovbyk ha marcado dos goles en sus dos últimos partidos con el conjunto catalán y debería volver a liderar la línea, mientras que Yangel Herrera, que suma tres goles desde el centro del campo esta temporada, también conservará su puesto.

El entrenador Michel podría seleccionar el mismo once que salió al campo para el primer partido contra el Villarreal el miércoles, con Savio e Iván Martín en el centro del campo.

El Real Madrid llegará a este partido tras una victoria por 2-0 sobre Las Palmas el miércoles, y el equipo logró recuperarse de su derrota ante el Atlético de Madrid en el derbi madrileño del domingo.

Brahim Díaz hizo el gran avance en los últimos compases del primer tiempo antes de que Joselu anotara temprano en el segundo, con lo que el equipo de Carlo Ancelotti logró su sexta victoria liguera de la campaña.

Tal como están las cosas, el Real Madrid ocupa el segundo lugar en la tabla, con un récord de seis victorias y una derrota en sus siete partidos, pero caería al tercer lugar si el Barcelona evita la derrota ante el Sevilla el viernes por la noche.

El equipo de Ancelotti no ha estado exactamente en su mejor momento esta temporada, pero dejando de lado el derbi madrileño, ha sido efectivo en 2023-24, y también abrió su campaña en la fase de grupos de la Liga de Campeones con una victoria por 1-0 sobre Union Berlin en septiembre. 20.

Los Blancos ahora afrontan un viaje a Girona antes de volver a centrar su atención en el fútbol europeo y viajar a Italia a principios de la próxima semana para prepararse para su choque contra el Napoli el martes por la noche.

Como se mencionó, al Real Madrid le ha resultado difícil vencer al Girona en La Liga, ganando solo dos de sus seis partidos, sufriendo tres derrotas en el proceso, y se dirigirá a un equipo en excelente forma.

El Real Madrid, por su parte, sufrió este miércoles una nueva lesión: David Alaba fue sustituido en los últimos compases del primer tiempo tras sufrir un problema en el cuádriceps.

Alaba se perderá este fin de semana, pero Antonio Rudiger, que sufrió un golpe contra Las Palmas, estará disponible para la selección.

Eder Militao, Thibaut Courtois y Arda Guler siguen ausentes, pero Vinicius reapareció desde el banquillo ante Las Palmas y ahora será titular.

Dani Carvajal también volvió al banquillo el miércoles, y el español volverá al XI, y es probable que Nacho pase al medio debido a la ausencia de Alaba.

Pronóstico Girona vs Real Madrid

Este es un partido muy, muy difícil de definir y cambiamos de opinión un par de veces antes de decidirnos por el empate. El Real Madrid es el favorito, pero el estado de forma del Girona ha sido excelente esta temporada, y el equipo catalán también ha disfrutado de sus recientes encuentros con los gigantes de la capital, por lo que el botín podría compartirse aquí.

Pronóstico: Girona 2-2 Real Madrid

Last modified: septiembre 29, 2023

