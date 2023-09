Tottenham vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

La Premier League 2023-2024 sigue la actividad de este sábado 30 de septiembre cuando el Tottenham se enfrente al Liverpool de Jurgen Klopp en un encuentro importante en el Tottenham Hotspur Stadium.

Hora y Canal Tottenham vs Liverpool

Sede: Tottenham Hotspur Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Tottenham vs Liverpool en VIVO

El Liverpool ocupa actualmente el segundo lugar en la clasificación de la Premier League y ha tenido un desempeño impresionante esta temporada. Los gigantes de Merseyside superaron fácilmente al Leicester City por un marcador de 3-1 en su partido anterior y buscarán lograr un resultado similar este fin de semana.

Tottenham, por otro lado, se encuentra actualmente en el cuarto lugar de la clasificación de la liga y ha dado un paso al frente en lo que va de temporada. El equipo del norte de Londres empató 2-2 contra el Arsenal esta semana y buscará mejorar en este partido.

El Liverpool tiene un buen historial frente al Tottenham y ha ganado 88 de los 181 partidos disputados entre ambos equipos, en comparación con las 48 victorias de los Spurs.

Predicción Tottenham vs Liverpool

El Liverpool ha resurgido esta temporada y tiene la intención de competir por la corona de la Premier League. Darwin Núñez se ha destacado en el club y buscará aumentar su cuenta de goles este fin de semana.

Tottenham también ha estado en excelente forma con Ange Postecoglou y tiene algo que demostrar en este partido. Ambos equipos están en igualdad de condiciones en este momento y esperamos que empaten en este partido.

Predicción: Tottenham 2-2 Liverpool

Last modified: septiembre 29, 2023

Etiquetas: Canal Tottenham vs Liverpool