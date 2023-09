Manchester United vs Crystal Palace EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

La Premier League 2023-2024 sigue con la actividad de este sábado 30 de septiembre cuando Crystal Palace se enfrente al Manchester United de Erik ten Hag en un encuentro importante en Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs Crystal Palace

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. DSports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Manchester United vs Crystal Palace en VIVO

Crystal Palace se encuentra actualmente en el décimo lugar en la clasificación de la Premier League y ha mostrado inconsistencia esta temporada. Las Águilas empataron 0-0 en su partido anterior de liga ante el Fulham y necesitarán mejorar este fin de semana.

El Manchester United, por otro lado, se encuentra actualmente en el noveno lugar de la clasificación y aún no ha tenido un buen rendimiento esta temporada. Los Red Devils superaron fácilmente al Crystal Palace por un marcador de 3-0 en la Copa EFL esta semana y buscarán mejorar en este partido.

El Manchester United tiene un buen historial contra el Crystal Palace y ha ganado 41 de los 64 partidos disputados entre los dos equipos, en comparación con las 10 victorias de las Águilas.

Predicción Manchester United vs Crystal Palace

El Manchester United ha tenido dificultades para destacar en la Premier League hasta ahora y necesitará mejorar antes de este partido. Jugadores como Bruno Fernandes y Marcus Rashford pueden ser letales en su día y tendrán que dar lo mejor de sí en este partido.

El Crystal Palace tiene un equipo sólido, pero se enfrentará a un oponente formidable en este partido. El Manchester United es el equipo favorito sobre el papel y debería ser capaz de ganar este partido.

Predicción: Manchester United 2-1 Crystal Palace

Last modified: septiembre 29, 2023

Etiquetas: Crystal Palace