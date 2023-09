Boca Juniors vs River Plate EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 7 Copa de la Liga Argentina 2023

Argentina

Una de las rivalidades más notables del fútbol regresa con una edición más este fin de semana.

Boca Juniors recibe a River Plate el domingo 1 de octubre en un choque de principios de temporada, aunque el momento del partido no hará que la rivalidad sea menos feroz. Ambos equipos estarán ansiosos por sumar los tres puntos en una rivalidad conocida por el sentido de competencia que se siente tanto dentro como fuera del campo.

Hora y Canal Boca Juniors vs River Plate

Sede: Estadio La Bombonera, Buenos Aires, Argentina

Hora: 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en Latinoamérica

Boca Juniors vs River Plate en VIVO

El Boca Juniors ha comenzado la temporada de Primera División de manera no muy ideal, con dos victorias en seis partidos, pero lo han equilibrado con una gran racha en la Copa Libertadores. El enfrentamiento importante llega en medio de una gran semana para Boca, que acaba de empatar 0-0 en el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores contra Palmeiras y viajará a Brasil para el partido de vuelta el próximo jueves.

Boca probablemente contará con jugadores como Lucas Janson, quien tiene dos goles en la liga esta temporada, y el delantero uruguayo Edinson Cavani para asegurarse de sumar puntos el domingo.

Por su parte, al RIver Plate le ha ido un poco mejor en la liga con tres victorias en seis partidos, pero tienen el beneficio del descanso y la capacidad de concentrarse únicamente en este enfrentamiento esta semana. El pasado domingo igualaron 1-1 en su visita al Banfield.

Pablo Solari ha estado en gran forma con tres goles en lo que va de temporada, mientras que se espera que el ex defensor del West Ham, Manuel Lanzini, también participe el domingo.

Predicción Boca Juniors vs River Plate

La forma y los días libres adicionales benefician a River Plate, lo que significa que pueden sumar tres puntos significativos fuera de casa.

Pick: Boca Juniors 1, River Plate 2.

Last modified: septiembre 30, 2023

Etiquetas: Boca Juniors