Betis vs Valencia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 LaLiga 2023-24

Liga Española 2023-2024

Tanto el Betis como el Valencia intentarán volver a la senda del triunfo este domingo 1 de octubre cuando se enfrenten en un partido de jornada 8 de LaLiga 2023-24 en el Estadio Benito Villamarín.

El equipo Bético, que ocupa el décimo lugar en la tabla, llega al juego tras un empate 1-1 con el Granada, mientras que los Naranjeros, octavo clasificado, sufrió una derrota por 1-0 ante la Real Sociedad la última vez.

Hora y Canal Betis vs Valencia

Sede: Estadio Benito Villamarín, Sevilla, España

Hora: 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. DSports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Betis vs Valencia en VIVO

El Betis terminó sexto en La Liga la temporada pasada, lo que lo clasificó directamente para la fase de grupos de la Europa League, pero tuvo un comienzo de campaña decepcionante, sufriendo una derrota por 1-0 ante el Rangers la semana pasada.

El equipo de Manuel Pellegrini lleva una racha de cuatro partidos sin ganar en todas las competiciones, tres de los cuales han sido en Liga, perdiendo 5-0 en Barcelona antes de empatar con Cádiz y Granada.

Los verdiblancos han ganado dos, empatado tres y perdido dos de sus siete partidos ligueros esta temporada para sumar nueve puntos, lo que les sitúa en la décima posición de la clasificación, y sería justo decir que el conjunto hispalense aún no ha conseguido realmente impulsar su campaña.

Los goles han sido un problema esta temporada, solo logrando siete en sus siete partidos, tres de ellos provenientes de Willian José, pero su compañero delantero Borja Iglesias aún no ha logrado marcar.

El Betis no ha ganado en sus últimos tres partidos de liga contra el Valencia, y los puntos se repartieron en el empate 1-1 en el partido correspondiente la temporada pasada.

Valencia, mientras tanto, llega a este partido tras una derrota en casa por 1-0 ante la Real Sociedad, y el gol de Carlos Fernández en el minuto 32 demostró ser la diferencia entre los dos equipos.

Sin embargo, Los Che seguirán relativamente satisfechos con su comienzo de temporada, sumando 10 puntos en siete partidos gracias a un récord de tres victorias, un empate y tres derrotas.

Valencia terminó 16º en la máxima categoría de España la temporada pasada, lo que resultó ser su peor posición desde que descendió de La Liga al final de la campaña 1985-86.

El mejor resultado de la temporada del equipo llegó en casa ante el Atlético a mediados de septiembre, con una victoria por 3-0 sobre el equipo de Diego Simeone, pero desde entonces empató con el Almería y perdió ante la Real Sociedad, lo que es una demostración de su inconsistencia.

El equipo de Rubén Baraja se ha mostrado relativamente sólido en defensa esta temporada, concediendo sólo siete goles, pero en el otro extremo ha marcado sólo nueve, siendo Hugo Duro y Javi Guerra sus máximos goleadores con tres.

Pronóstico Betis vs Valencia

Este es un partido difícil de definir, ya que es difícil saber exactamente qué esperar del Valencia partido a partido. El Betis no ha estado exactamente genial esta temporada y no está lleno de goles, pero respaldamos al equipo de Sevilla para ensombrecer un partido reñido el domingo.

Predicción: Betis 1-0 Valencia

Last modified: octubre 1, 2023

Etiquetas: Betis