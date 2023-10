Zwolle vs Feyenoord EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 8 Eredivisie 2023-24

Eredivisie

Zwolle y Feyenoord se enfrentan en el partido de la jornada 8 de la Eredivisie 2023-2024 este domingo 8 de octubre.

Hora y Canal Zwolle vs Feyenoord

Sede: MAC³PARK Stadion, Zwolle, Países Bajos

Hora: 4:15 am de México y Centroamérica. 3:15 am PT / 6:15 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Star+ en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Zwolle vs Feyenoord en VIVO

El Zwolle viene de una derrota por 2-1 ante Heracles el fin de semana pasado. Se adelantaron gracias a un gol de Lennart Thy en el minuto 53, pero Emil Hansson anotó un doblete para ayudar a Heracles a conseguir los tres puntos.

Por otro lado, Feyenoord también sufrió una derrota fuera de casa, perdiendo 3-2 ante el Atlético de Madrid en la Champions League de la UEFA a mitad de semana, a pesar de tomar ventaja en dos ocasiones. Se adelantaron gracias a un gol en propia puerta de Mario Hermoso antes de que Álvaro Morata igualara el marcador en el minuto 12.

Los campeones holandeses se adelantaron de nuevo gracias a David Hancko, pero Antoine Griezmann igualó el marcador con el último disparo de la primera parte. Morata luego completó su doblete a los dos minutos de la segunda parte para ayudar a los hombres de Diego Simeone a conseguir los tres puntos.

Feyenoord ahora vuelve a centrarse en la escena nacional, donde obtuvo una cómoda victoria en casa por 3-1 sobre el Go Ahead Eagles en su último partido, con gol de Santiago Giménez. La victoria los dejó en el cuarto lugar, habiendo acumulado 17 puntos en siete partidos. Zwolle, por su parte, está en la undécima posición, con siete puntos tras sus esfuerzos después de otras tantas salidas.

Feyenoord tiene un historial favorable con 34 victorias y 10 empates en sus últimos 52 partidos contra Zwolle.

Predicción Zwolle vs Feyenoord

Feyenoord estuvo imparable en su camino hacia la conquista de la corona de la liga la temporada pasada. Sin embargo, su defensa del título ha sido moderada, y el equipo de Arne Slot se encuentra a cuatro puntos de la cima después de siete partidos. Estarán interesados en evitar perder más puntos para seguir el ritmo del líder, el PSV.

Zwolle, por su parte, ha tenido un buen comienzo en su regreso a la máxima categoría, pero ha perdido sus dos últimos partidos de liga. Esperamos que esa racha se extienda a una tercera derrota en una cómoda victoria para los visitantes.

Predicción: Zwolle 1-3 Feyenoord

