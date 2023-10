Rusia vs Camerún EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Octubre 2023

Amistosos

Rusia recibirá a Camerún en el Estadio Dinamo Lev Yashin este jueves 12 de octubre en un amistoso.

Hora y Canal Rusia vs Camerún

Sede: Lev Yashin Stadium, Moscú, Rusia

Hora: 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Por confirmar

Rusia vs Camerún en VIVO

Rusia ha tenido resultados mixtos recientemente mientras continúan esperando su regreso a la acción competitiva. Los Rusos empataron 1-1 contra Qatar en su último partido, quedando atrás a mitad de la segunda mitad antes de que Aleksandr Soldatenkov anotara el empate tardío con su primer gol internacional. Después de este partido, Rusia se enfrentará a Kenia en otro amistoso el lunes.

Camerún, por su parte, obtuvo resultados dispares en las eliminatorias de la AFCON, pero se aseguró un puesto en la fase final el año que viene. Vencieron a Burundi por 3-0 en su último partido. Tres jugadores anotaron en la segunda mitad, incluido Bryan Mbeumo del Brentford.

Los Leones también estarán en acción después de este partido, viajando a Francia para un amistoso contra Senegal en el Estadio Bollaert-Delelis.

Este será el tercer encuentro entre los dos equipos, con Rusia ganando uno y empatando el otro.

Predicción Rusia vs Camerún

Rusia lleva una racha de tres partidos sin ganar y ha ganado uno de sus últimos siete partidos. Sin embargo, han ganado sus últimos cuatro partidos en casa.

Mientras tanto, el último resultado de Camerún rompió su racha de tres partidos sin ganar. Sin embargo, últimamente han tenido problemas fuera de casa y podrían ver la derrota.

Predicción: Rusia 2-1 Camerún

Last modified: octubre 11, 2023

