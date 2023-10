México vs Chile EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Béisbol Juegos Panamericanos 2023

Juegos Panamericanos 2023

Este miércoles 18 de octubre arranca la actividad del béisbol en los Juegos Panamericanos 2023 con un gran choque donde México buscará imponer condiciones y demostrar que viene por el Oro cuando se enfrenten al anfitrión, Chile, que intentará dar la sorpresa en el Parque Bicentenario.

Hora y Canal México vs Chile

Sede: Parque Bicentenario, Cerrillos, Chile

Hora: 6:30 am de México y Centroamérica. 7:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:30 pm de Chile. 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Claro Sports en México. Panam Sports Channel en todo el mundo.

México vs Chile en VIVO

La escuadra de México viene con la motivación al máximo ya que hace unos meses hicieron historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe al quedarse con la medalla de Oro, por lo que inician su camino en estos Panamericanos con la mente puesta en otra vez llevarse la presea dorada.

Los Tricolores traen un equipo fuerte con jugadores de la Liga Mexicana de Béisbol y de la Liga del Pacífico, serán comandados por el «Che» Reyes y su objetivo será mejorar la medalla de bronce que es su mejor resultado en unos Panamericanos.

¡Hola, mundo! ✌️



El sueño Panamericano ya se asoma en el horizonte y ¿saben qué?… TENGO HAMBRE DE ORO 🥇🙌



Aquí el roster, ya con los últimos ajustes, de la #NovenaMéxico 🇲🇽 para los Juegos Panamericanos Santiago 2023 👊



📝: https://t.co/k1dZNGVspJ pic.twitter.com/JazaWDszx7 — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) October 10, 2023

Por su parte, Chile no tiene un historial en el béisbol, pero para sus jugadores está es una gran oportunidad de foguearse e intentarán aprovecharla al máximo.

La Roja no tiene un historial destacado en el mundo del béisbol, aunque podemos encontrar medallas de bronce en el Campeonato Sudamericano. En 2018 se quedaron justamente con el tercer puesto en Buenos Aires sin embargo en la edición del 2022 no tuvieron participación.

Tanto México como Chile saben de la importancia de este juego ya que es el inaugural para ambos, aunque la realidad es que el Tricolor parte como muy claro favorito, sería una sorpresa si la Roja se queda con el botín. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final.

México vs Chile EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Béisbol Juegos Panamericanos 2023

Last modified: octubre 17, 2023

Etiquetas: Béisbol Juegos Panamericanos 2023