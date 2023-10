Juegos Panamericanos 2023

Se cierra la actividad de la jornada 1 del Béisbol en los Juegos Panamericanos 2023 este viernes 20 de octubre con un buen duelo donde Cuba buscará imponer condiciones al medirse a Colombia que intentará dar la sorpresa en el Cerrillos.

Hora y Canal Cuba vs Colombia

Sede: Parque Bicentenario, Cerrillos, Chile

Hora: 6:30 am de México y Centroamérica. 7:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:30 pm de Chile. 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Claro Sports en México. Panam Sports Channel en todo el mundo.

Cuba vs Colombia en VIVO

Cuba viene de obtener la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 y en estos Panamericanos el objetivo será llevarse una medalla tras no conseguirlo en la edición del 2019 en lo que fue un fracaso para ellos.

Por su parte, Colombia también inicia estos Juegos con la misión de llevarse una medalla, han crecido en los últimos años y querrán consolidarlo con una medalla.

Tanto Cuba como Colombia saben de al importancia de este juego ya que ambos quieren iniciar con el pie derecho que les permita dar un gran paso rumbo al Round Robin y pelear por las medallas. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final.

Cuba vs Colombia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Béisbol Juegos Panamericanos 2023

Last modified: octubre 19, 2023

Etiquetas: Béisbol Juegos Panamericanos 2023