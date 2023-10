UFC 294 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Makhachev vs Volkanovski en Directo?

UFC

UFC 294 pasó de ser un evento de MMA que parecía común a uno que rápidamente se convirtió en uno de los eventos más esperados de la historia de UFC. Alexander Volkanovski se enfrentará a Islam Makhachev en una de las revanchas más importantes en la historia de UFC. Junto a ellos, en el evento co-principal tendremos a Khamzat Chimaev y Kamaru Usman, una estrella en ascenso y una de las mayores leyendas del deporte, respectivamente.

¿Cuándo y dónde es UFC 294?

El masivo evento de UFC se llevará a cabo en una de las sedes más grandes de la compañía: Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Las peleas tendrán lugar el sábado 21 de octubre. Las preliminares comenzarán a las 10 a.m. ET y la cartelera principal está programada para las 2 p.m ET. Otros horarios del inicio de la cartelera estelar será:

México y Centroamérica. 12:00 pm

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm

Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 2:00 pm

Argentina, Brasil y Uruguay: 3:00 pm

Cómo ver UFC 294

Las preliminares se podrán ver en ESPN+ en Estados Unidos. La cartelera principal es un PPV al que se podrá acceder exclusivamente a través de ESPN+ en Estados Unidos.

En México será por Fox Premium, mientras que en Sudamérica será por Star+

Cartelera UFC 294

Cartelera principal:

Peso ligero: Islam Makhachev vs. Alexander Volkanovski, pelea por el título (evento principal)

Peso mediano: Kamaru Usman vs. Khamzat Chimaev (evento co-estelar)

Peso semipesado: Magomed Ankalaev vs. Johnny Walker

Peso mediano: Ikram Aliskerov vs. Warlley Alves

Peso gallo: Said Nurmagomedov vs. Muin Gafurov

Cartelera preliminar:

Peso mosca: Tim Elliott vs. Muhammad Mokaev

Peso ligero: Mohammad Yahya vs. Trevor Peek

Peso gallo: Javid Basharat vs. Victor Henry

Peso mediano: Abu Azaitar vs. Sedriques Dumas

Peso ligero: Mike Breeden vs. Anshul Jubli

Peso pluma: Nathaniel Wood vs. Muhammad Naimov

Peso paja femenino: Viktoriia Dudakova vs. Jinh Yu Frey

Peso mediano: Shara Magomedov vs. Bruno Silva

UFC 294 en VIVO

Originalmente se esperaba que Islam Makhachev defendiera su título de peso ligero contra Charles Oliveira. El retador se lastimó mientras entrenaba y se vio obligado a retirarse del combate. Fue una noticia devastadora para la UFC ya que la pelea era muy esperada. En cambio, esta situación abrió la oportunidad para una revancha aún más grande. Ahora, Makhachev se enfrentará a Alexander Volkanovski, el hombre al que apenas venció en su última pelea en UFC 284.

Volkanovski dio un paso adelante con solo 11 días de antelación. El campeón de peso pluma tendrá la oportunidad de convertirse en el quinto campeón de la historia. Algunos creen que ganó el primer combate contra Makhachev, pero de todos modos, fue una pelea legendaria. Tomar una pelea tan masiva en tan poco tiempo no será fácil, pero los informes indican que Volkanovski está en excelente forma.

Los estilos de los dos luchadores seguramente darán lugar a otra pelea entretenida. Makhachev es otro luchador de Daguestán que sobresale en su juego terrestre, pero no pudo derribar a Volkanovski tanto como a sus oponentes anteriores. Aún así, Makhachev tiene un récord de 24-1 en su carrera y ha ganado 12 peleas consecutivas en UFC. Es uno de los mejores luchadores de todos los tiempos y su juego de pie está subestimado. Una victoria probablemente lo convertiría en el segundo peleador libra por libra de la compañía, posición que actualmente ocupa Volkanovski.

Por otro lado, Volkanovski es un excelente atacante. Tiene un gran poder en sus golpes y nunca había perdido en UFC antes de enfrentarse a Makhachev. Volkanovski, un peso pluma de profesión, demostró que pasar al peso ligero no es un gran problema. Aún así, las probabilidades están en contra de «El Grande». Aceptar una pelea con tan poca antelación contra un poseedor de un cinturón en otra categoría de peso no es una tarea fácil, por lo que es impresionante que Volkanovski estuviera dispuesto a aceptar la pelea. Sin embargo, nadie lo subestima. Volkanovski es uno de los mejores peleadores de UFC y una victoria lo catapultaría al estatus de leyenda.

En la última pelea, Volkanovski anotó 164 golpes contra 95 de Makhachev. Sin embargo, Makhachev tuvo 7:37 minutos de control y logró cuatro derribos. Volkanovski no ejecutó ningún derribo y solo controló durante 2:55 minutos de la pelea. Los luchadores tienen estilos completamente diferentes. Volkanovski puede noquear a Makhachev en cualquier momento, por lo que el campeón de peso ligero deberá tener cuidado. Sin embargo, si Volkanovski quiere ganar, necesitará controlar mejor la pelea, lo cual no es una tarea fácil cuando se enfrenta a Makhachev.

