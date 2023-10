[Video] Resultado, Resumen y Goles Tigres vs Monterrey 1-3 Jornada 16 Liga MX Femenil Apertura 2023

Liga MX Femenil

Las Rayadas de Monterrey logró una grandísima victoria 3-1 en su visita a Tigres por la jornada 16 de la Liga MX Femenil Apertura 2023 en el Volcán.

El partido arrancó con dominio de Tigres que tuvo su primera oportunidad a los 8 minutos con remate de Stephany Mayor, las Rayadas no podían hacer nada al frente, la presión rindió frutos al 32 cuando en un tiro de esquina mal atajado por Pamela Tajonar le permitió a Belén Cruz anotar el 1-0, tras eso Monterrey reaccionó, pero el empate no llegó. Para el segundo tiempo a los 3 minutos Jermaine Seoposenwe anotó el empate, tras eso el choque se mantenía muy cerrado, al 76 llegó la polémica con una mano de Karol Bernal que no se marcó, la sorpresa llegó al 86 cuando Chinwendu Ihezuo puso el gol del triunfo para los Rayados, pero ya en la desesperación de las Amazonas al 90+5 llegó al 1-3 con anotación de Christina Burkenroad.

Con esta victoria Monterrey arribó a 35 puntos consolidándose como cuartas de la general, mientras Tigres quedó segunda con 41 unidades perdiendo su paso invicto. En la jornada 17 de la Liga MX Femenil, en un par de semanas, las Rayadas recibirán al AMérica, mientras que las Amazonas visitarán a Necaxa. Tigres 1-3 Monterrey.

