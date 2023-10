Liverpool vs Everton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

La Premier League 2023-24 presenta otra edición del derbi de Merseyside este fin de semana cuando el Everton se enfrenta al Liverpool de Jurgen Klopp en un choque importante en Anfield este sábado 21 de octubre.

Hora y Canal Liverpool vs Everton

Sede: Anfield, Liverpool Inglaterra

Hora: 5:30 am de México y Centroamérica. 6:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 8:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 4:30 am PT / 7:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Liverpool vs Everton en VIVO

El Everton se encuentra actualmente en el puesto 16 de la clasificación de la Premier League y no ha mostrado su mejor nivel en lo que va de temporada. Los Toffees superaron fácilmente a Bournemouth por un cómodo marcador de 3-0 en su partido anterior y buscarán lograr un marcador similar este fin de semana.

El Liverpool, por el contrario, se encuentra actualmente en el cuarto lugar de la clasificación y ha estado impresionante durante el último año. El equipo local empató 2-2 ante Brighton & Hove Albion antes del parón internacional y necesitará recuperarse en este partido.

El Liverpool tiene un récord histórico impresionante contra el Everton y ha ganado 124 de los 293 partidos disputados entre los dos equipos, frente a las 83 victorias de los Toffees.

Predicción Liverpool vs Everton

El Liverpool tiene un equipo excelente a su disposición y tendrá la intención de darle una oportunidad a jugadores como el Manchester City y el Arsenal esta temporada. Jugadores como Darwin Núñez y Mohamed Salah han sido efectivos esta temporada y buscarán dar un paso al frente en este partido.

El Everton se ha mostrado halagado por haber hecho trampa este año y tendrá que dar lo mejor de sí para tener una oportunidad en este encuentro. El Liverpool es el mejor equipo sobre el papel y debería poder ganar este partido.

Predicción: Liverpool 3-1 Everton.

Last modified: octubre 20, 2023

