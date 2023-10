Manchester City vs Brighton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

El Manchester City buscará volver a la senda del triunfo cuando se enfrente a Brighton en el Etihad este sábado 21 de octubre por la jornada 9 de la Premier League 2023-24.

El parón internacional ha terminado y los aficionados de la Premier League darán un gran suspiro de alivio y recibirán con los brazos abiertos la acción de alto octanaje de la máxima categoría inglesa este fin de semana.

Hora y Canal Manchester City vs Brighton

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 8:30 am de México y Centroamérica. 9:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:30 am PT / 10:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester City vs Brighton en VIVO

El choque del Manchester City con Brighton es uno de los partidos más atractivos programados para la semana 9 de la campaña 2023-24 de la Premier League.

El City, vigente campeón, se había topado con un problema en las semanas previas al último parón internacional. Una tarjeta roja directa a Rodri en su victoria por 2-0 sobre Nottingham Forest alteró considerablemente la suerte en los partidos siguientes.

El Manchester City perdió los tres partidos nacionales que se perdió Rodri, el primero de los cuales fue un encuentro de tercera ronda de la Copa EFL contra el Newcastle United. Posteriormente cayó por 2-1 ante el Wolverhampton Wanderers en el Molineux antes de ser derrotado por 1-0 por el Arsenal en su último partido.

Las derrotas consecutivas han hecho que el City caiga al tercer lugar en la tabla de la Premier League. Pero ahora que Rodri está de regreso después de su suspensión, buscarán hacer una declaración este sábado.

Pero los Seagulls no serán fáciles de convencer. Hasta la humillación por 6-1 en Villa Park el 30 de septiembre, que prácticamente surgió de la nada, Brighton parecía sólido.

Sin embargo, actualmente se encuentran en una racha de cuatro partidos sin ganar en todas las competiciones, aunque vale la pena señalar que su última salida terminó en un empate 2-2 contra el Liverpool.

Después de un comienzo de temporada espectacular, los hombres de Roberto De Zerbi han sufrido un bajón de forma en las últimas semanas. Los Seagulls tienen una excelente posesión, pero sus vulnerabilidades defensivas siguen siendo un gran motivo de preocupación.

Brighton ha perdido 10 de sus 12 partidos de la Premier League contra el Manchester City. Sólo han ganado una vez contra los Citizens en la liga.

Predicción Manchester City vs Brighton

Ambos equipos estarán motivados para conseguir un resultado positivo el sábado, pero no será una tarea fácil para ninguno de los dos. City y Brighton son dos de los equipos más interesantes de la Premier League en ataque y habrá muchos goles en este.

Pero con el regreso de Rodri y debido a su ventaja de jugar en casa, se espera que el City supere este partido.

Predicción: Manchester City 3-2 Brighton.

