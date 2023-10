Sevilla vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 LaLiga 2023-24

Liga Española 2023-2024

El Real Madrid intentará lograr una quinta victoria consecutiva en todas las competiciones cuando reanude su participación en LaLiga 2023-2024 con un viaje a Sevilla este sábado 21 de octubre.

Los Blancos se encuentran actualmente en la cima de la tabla, sumando 24 puntos en sus primeros nueve partidos, mientras que los Nervionenses se ubican en la posición 14, acumulando solo ocho puntos en la misma cantidad de partidos en la temporada 2023-24.

Hora y Canal Sevilla vs Real Madrid

Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla, España

Hora: 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. DSports en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Sevilla vs Real Madrid en VIVO

El Sevilla tendrá una nueva cara en el banquillo este fin de semana, con la confirmación de Diego Alonso como nuevo entrenador del equipo con contrato hasta el final de la temporada.

El entrenador de 48 años reemplazó a José Luis Mendilibar, quien fue relevado de sus funciones a principios de este mes a pesar de llevar al equipo al éxito en la Europa League la temporada pasada.

El Sevilla ha tenido un comienzo decepcionante en la campaña de La Liga 2023-24, sumando solo ocho puntos en ocho partidos, lo que lo ha dejado en la 14ª posición, pero hasta ahora está invicto en su sección de la Liga de Campeones, empatando sus dos primeros partidos con Lens y PSV Eindhoven.

El campeón de la Europa League empató 2-2 con el Rayo Vallecano en la liga antes del parón internacional, con Youssef En-Nesyri anotando el empate en el minuto 96 del choque en el Estadio Ramón.

El Sevilla, que terminó en el puesto 12 de La Liga la temporada pasada, ahora tiene dos grandes partidos consecutivos en casa contra el Real Madrid y el Arsenal en LaLiga y la Champions League, respectivamente.

El Real Madrid, al menos según la clasificación liguera, ha sido el mejor equipo de La Liga en lo que va de temporada, ganando ocho y perdiendo uno de sus nueve partidos para sumar 24 puntos, lo que le ha dejado en lo más alto de la división, dos puntos por encima del segundo clasificado, el Girona, y tres puntos por encima del Barcelona, que ocupa el tercer puesto.

El equipo de Carlo Ancelotti sufrió una decepcionante derrota por 3-1 ante el Atlético de Madrid el 24 de septiembre, pero su respuesta a ese revés ha sido excelente, logrando cuatro victorias consecutivas, tres de las cuales han sido en La Liga.

Los Blancos han marcado nueve goles y no han recibido ningún gol en sus últimos tres partidos ligueros contra Las Palmas, Girona y Osasuna, mientras que también ganaron 3-2 al Napoli en la Liga de Campeones a principios de mes, lo que les permitió sumar seis puntos en el Grupo C.

Jude Bellingham ha sido cómodamente el jugador más destacado del equipo esta temporada, anotando 10 goles y registrando tres asistencias en 10 apariciones en todas las competiciones, y buscará sumar a los ocho goles y dos asistencias que ya ha logrado en La Liga esta temporada.

El Real Madrid viajará a Portugal en la Champions League la próxima semana para enfrentarse a Braga antes del pequeño asunto de un viaje a Barcelona el 28 de octubre para El Clásico.

Sin embargo, los Blancos no mirarán más allá del Sevilla por el momento, ya que intentan registrar una quinta victoria consecutiva en La Liga sobre los Nervionenses.

Pronóstico Sevilla vs Real Madrid

La última victoria liguera del Sevilla sobre el Real Madrid se produjo en septiembre de 2018, habiendo perdido ocho de los últimos nueve enfrentamientos en la máxima categoría entre los dos equipos. Es muy difícil apostar por algo más que un éxito fuera de casa en este partido, aunque esperamos que sea igualado en términos de marcador.

Pronóstico: Sevilla 1-2 Real Madrid.

