Chelsea vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 9 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

La Premier League 2023-24 presenta un choque masivo entre dos de sus equipos más importantes este fin de semana cuando el Chelsea se enfrente al Arsenal de Mikel Arteta en un choque importante en Stamford Bridge este sábado 21 de octubre.

Hora y Canal Chelsea vs Arsenal

Sede: Stamford Bride, Londres, Inglaterra

Hora: 10:30 am de México y Centroamérica. 11:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Chelsea vs Arsenal en VIVO

El Chelsea se encuentra actualmente en el puesto 11 de la clasificación de la Premier League y no ha mostrado su mejor nivel en lo que va de temporada. El equipo local goleó al Burnley por 4-1 antes del parón internacional y estará confiado de cara a este partido.

El Arsenal, por otro lado, ocupa actualmente el segundo lugar en la clasificación de la liga y ha estado en una forma impresionante esta temporada. Los Gunners vencieron al Manchester City con una victoria crucial por 1-0 en su partido anterior y buscarán llevarlo a un nivel superior este fin de semana.

El Arsenal tiene un buen historial histórico contra el Chelsea y ha ganado 83 de los partidos de 2017 disputados entre los dos equipos, frente a las 66 victorias del los Blues.

Predicción Chelsea vs Arsenal

El Arsenal se ha hecho realidad con Mikel Arteta y tendrá la intención de demostrar su valía esta temporada. Jugadores como Gabriel Martinelli y Martin Odegaard pueden ser letales en su día y buscarán dar un paso al frente este fin de semana.

El Chelsea ha logrado recuperarse este mes, pero se enfrentará a uno de los mejores equipos de la Premier League en este momento. El Arsenal ha estado impresionante esta temporada y tiene la ventaja de cara a este partido.

Predicción: Chelsea 1-3 Arsenal

