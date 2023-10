Resultado: Marsella vs AEK Atenas [Vídeo Resumen Goles] Jornada 3 Europa League 2023-24

Europa League

Marsella y AEK Atenas se enfrentan en el Velódromo de Orange en el Grupo B de la UEFA Europa League 2023-24 este jueves 26 de octubre.

Hora y Canal Marsella vs AEK Atenas

Sede: Stade Vélodrome, Marsella, Francia

Hora: 6:45 pm de España. 10:45 am de México y Centroamérica. 11:45 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:15 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Transmisioń: ESPN en Latinoamérica. Vix+ en Estados Unidos.

Marsella vs AEK Atenas en VIVO

Marsella volvió a la tierra el fin de semana tras una derrota por 1-0 contra el OGC Nice en la Ligue 1. Eso siguió a una victoria en casa por 3-0 sobre Le Havre, con 10 hombres, el 8 de octubre, que rompió su racha de seis partidos sin ganar.

El Marsella centra ahora su atención en la Europa League. Comenzaron su campaña con un empate 3-3 contra el Ajax el 21 de septiembre, dos semanas antes de un empate 2-2 contra Brighton and Hove Albion.

Mientras tanto, el AEK Atenas logró una victoria por 3-0 sobre el Asteras Tripolis en el estadio Theodoros Kolokotronis de la Superliga griega el domingo.

Los hombres de Matías Almeyda llevan tres partidos sin perder, ganando dos veces y empatando 1-1 con el Ajax en la Europa League el 5 de octubre. Con cuatro puntos en dos partidos, el AEK está en la cima de su grupo, dos puntos y dos puestos por encima del Marsella.

Este será el primer encuentro entre los dos equipos.

Pronóstico Marsella vs AEK Atenas

Tras sucesivas victorias ligueras, el AEK aprovechará sus posibilidades contra el Marsella, que ha luchado por mantener la regularidad esta temporada. Los hombres de Gattuso solo han logrado una victoria en ocho partidos y deberían tener dificultades contra un enérgico equipo de Atenas.

Predicción: Marsella 1-1 AEK Atenas

Last modified: octubre 26, 2023

Etiquetas: AEK Atenas