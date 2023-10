Olympiacos vs West Ham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Europa League 2023-24

Europa League

Olympiacos y West Ham abren la actividad de la jornada 3 en el Grupo A de la UEFA Europa League 2023-24 cuando se enfrenten en el estadio Karaiskakis este jueves 26 de octubre.

Hora y Canal Olympiacos vs West Ham

Sede: Estadio Georgios Karaiskakis, El Pireo, Grecia

Hora: 5:45 pm de Reino Unido. 10:45 am de México y Centroamérica. 11:45 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:15 am PT / 12:45 pm ET en Estados Unidos.

Transmisioń: ESPN en Latinoamérica. Vix+ en Estados Unidos.

Olympiacos vs West Ham en VIVO

El Olympiacos no logró poner en marcha su campaña de la Europa League la última vez, ya que Backa Topola los limitó a un empate 2-2, desperdiciando una ventaja de dos goles.

Antes de eso, los hombres de Diego Martínez llevaban una racha de tres victorias consecutivas en la máxima categoría griega, donde se sitúan en lo más alto de la clasificación de la liga con 19 puntos en siete partidos. El Olympiacos vuelve ahora a la acción en la Europa League, donde ocupa el tercer puesto del Grupo A, sumando un punto en dos partidos.

Mientras tanto, el West Ham cayó de nuevo a la tierra el domingo en una paliza de 4-1 contra el Aston Villa en la Premier League. Los hombres de David Moyes llevaban una racha invicta de cinco partidos en todas las competiciones, ganando tres, incluida una victoria por 2-1 sobre Friburgo en la Europa League el 5 de octubre.

Después de haber ganado sus dos primeros partidos de la Europa League, el West Ham está en la cima de su grupo.

Este será apenas el tercer encuentro entre los dos equipos, con el Olympiacos ganando uno y empatando el otro.

Predicción Olympiacos vs West Ham

Recién salido de una humillante derrota ante el Aston Villa, el West Ham se adentrará en el partido en busca de un resultado que le levante la moral. Sin embargo, el Olympiacos solo ha perdido una vez en casa desde abril y debería asegurar una parte del botín.

Predicción: Olympiacos 1-1 West Ham

