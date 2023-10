Wolves vs Newcastle EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 10 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Wolves recibirá al Newcastle en el Molineux Stadium este sábado 28 de octubre en la jornada 10 de la Premier League 2023-24.

Hora y Canal Wolves vs Newcastle

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 8:30 am de México y Centroamérica. 9:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:30 am PT / 10:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Wolves vs Newcastle en VIVO

Los Wolves están invictos en sus últimos cuatro partidos de liga y lograron una victoria a domicilio por 2-1 sobre el Bournemouth en su primer partido desde el parón internacional. Concedieron el gol en el minuto 17, pero los goles de Matheus Cunha y Sasa Kalajdzic en la segunda parte les ayudaron a lograr una remontada impresionante.

El Newcastle está invictos en sus últimos cinco partidos de liga y registraron una victoria en casa por 4-0 sobre Crystal Palace la semana pasada. Jacob Murphy anotó en la primera mitad y también consiguió dos asistencias más adelante en el partido.

El miércoles vieron terminar su racha de ocho partidos invicto en todas las competiciones al perder en casa por 1-0 ante el Borussia Dortmund en la Liga de Campeones de la UEFA.

Los dos equipos se han enfrentado 105 veces en todas las competiciones desde 1898. Han disputado estos partidos muy reñidos, con los Lobos teniendo una ventaja de 42-34 en victorias y 29 partidos terminando en empates.

Predicción Wolves vs Newcastle

Los Wolves llegan al partido en buena forma, habiendo evitado derrotas en sus últimos cuatro partidos de liga. Curiosamente, han encajado un gol cada uno en estos cuatro partidos. Solo tienen una victoria en sus últimos cinco partidos en casa en la Premier League, y ese triunfo se produjo sobre el actual campeón Manchester City el mes pasado.

El entrenador Gary O’Neil sigue sin contar con Hugo Bueno por una lesión en el tendón de la corva, mientras que Jean-Ricner Bellegarde se enfrenta a un último examen físico. Nelson Semedo y Mario Lemina regresan de la suspensión, lo cual es un impulso bienvenido.

Las Urracas han sufrido solo una derrota en sus últimos nueve partidos en todas las competiciones. Tienen seis victorias en ese período y también mantienen seis porterías a cero. Han sufrido dos derrotas en sus cuatro partidos fuera de casa en Liga esta temporada.

Eddie Howe tiene un dilema de selección de cara al partido, ya que Jacob Murphy y Alexander Isak se lesionaron en su derrota en la Liga de Campeones el miércoles. Mientras tanto, Lewis Miley, Elliot Anderson, Sven Botman y Harvey Barnes permanecen marginados por lesiones.

Sandro Tonali fue suspendido por la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) después de violar las reglas de apuestas y no jugará un partido competitivo hasta agosto de 2024.

Seis de los últimos nueve encuentros entre los dos equipos terminaron en empates 1-1 y, considerando la forma actual de los dos equipos, parece que hay otro empate en las cartas.

Predicción: Wolves 1-1 Newcastle

Last modified: octubre 27, 2023

Etiquetas: Liga Premier