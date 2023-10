México vs Paraguay EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Futbol Femenil Juegos Panamericanos 2023

Juegos Panamericanos 2023

Uno de los duelos más atractivos de la última fecha de la Fase de Grupos del Futbol Femenil de Santiago 2023, es el que enfrenta a México y Paraguay, dos escuadras con grandes ambiciones de avanzar a la siguiente tapa.

Hora y Canal México vs Paraguay

Sede: Estadio Sausalito, Viña del Mar, Chile.

Hora: 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. 12:00 pm de Bolivia. 1:00 pm de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: PanamSports Channel en todo el mundo.

México vs Paraguay EN VIVO

Las Tricolores tienen en la mira un solo objetivo: conquistar el Oro Panamericano y con sus dos victorias ante Jamaica y Chile, el primer paso parece estar consumado tras conseguir seis puntos y una diferencia de goles de +9, algo que definitivamente las hace llegar tranquilas al último duelo.

Sin embargo, el susto que le metió la selección de Chile puede servir como una llamada de atención para el equipo de México que es una de las pocas selecciones que llevó a su mejor equipo a la competencia y confiarse ante un equipo que necesita la victoria, no es precisamente la mejor opción.

Por su parte, el equipo Albirrojo revivió tras la primera derrota frente a Chile al meterle una impresionante goleada a Jamaica de diez goles a cero y que las colocó momentáneamente en la segunda posición del grupo A del torneo y con una muy buena diferencia de goles.

No obstante, Paraguay tiene una clara desventaja y es que cierra la fase grupal ante el equipo más fuerte de la competencia y su rival directo por la clasificación, Chile, lo hará frente a la débil Jamaica, por lo que el triunfo pareciera ser su única opción.

Sin duda es un partido que entregará muchas emociones y que definirá el futuro de ambas selecciones en el torneo, por lo que perder detalle de lo que suceda no es una opción. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

