Juegos Panamericanos 2023

Este miércoles 01 de noviembre Uruguay y Colombia, ya eliminanadas de los Juegos Panamericanos 2023, se verán las caras en el Estadio Elías Figuera por el quinto puesto de la competición.

Hora y Canal Uruguay vs Colombia

Sede: Estadio Elías Figueroa.

Hora: 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú. 11:00 am de Venezuela y Bolivia. 12:00 pm de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: PanamSports Channel en todo el mundo

Uruguay vs Colombia EN VIVO

La Selección Uruguaya se despidió del campeonato luego de empezar con pie derecho la competición derrotando por 1-0 a República Dominicana. Sin embargo, en la segunda jornada se complicarían las cosas tras caer por 1-0 ante Chile, mismo resultado que tendría en la última jornada ante México para quedar sin posibilidades de clasificar.

Por su parte, la Selección Colombia, también tendría un gran arranque de competición tras derrotar por 2-0 a Honduras. En la segunda jornada desinflarían ante Brasil cayendo por 2-0, mismo resultado que tendría en la última jornada ante Estados Unidos que lo dejaría eliminado.

El duelo por el quinto lugar del torneo no es uno de los más esperados, pero sin duda alguna mostrará la ambición de estas selecciones para quedar en la parte alta del torneo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

Uruguay vs Colombia EN VIVO, Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Juegos Panamericanos 2023

Last modified: octubre 31, 2023

Etiquetas: Canal Uruguay vs Colombia