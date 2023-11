Honduras vs República Dominicana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Juegos Panamericanos 2023

Juegos Panamericanos 2023

Culmina la actividad para estos dos equipos de CONCACAF en los Juegos Panamericanos 2023, cuando Honduras y República Dominicana se midan buscando el séptimo puesto del torneo.

Hora y Canal Honduras vs República Dominicana

Sede: Estadio Sausalito, Viña del Mar, Chile.

Hora: 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. 1:00 pm de Bolivia. 2:00 pm de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: PanamSports Channel en todo el mundo.

Honduras vs República Dominicana EN VIVO

La escuadra de al H fue la peor de la Fase de Grupos al perder sus tres partidos y recibir siete anotaciones, perdiendose la oportunidad de buscar un lugar en las Semifinales.

Honduras no ha tenido el mejor de los procesos con esta generación, pues luego de perderse el boleto a los Juegos Olímpicos de París, ésta era su oportunidad de demostrar su capacidad y buscar una medalla, solo que ahora tendrán que conformarse con evitar la deshonra de quedar en la última posición.

Por su parte, la República Dominicana también tuvo una actuación por debajo de las expectativas, pues tras conseguir el boleto a los Juegos Olímpicos, se esperaba mucho más de ellos en este torneo, sin embargo, culminaron en la última posición de su grupo.

Los Quisqueyanos apenas consiguieron un empate ante México y peor aún, no lograron anotar ni un solo gol en la primera fase, por lo que ahora frente a Honduras, tendrá la posibilidad de evitar la última posición.

Esta es la última oportunidad que tienen ambos equipos de evitar la última posición del torneo de futbol varonil en los Juegos Panamericanos, por lo que ambos intentarán conseguir la victoria. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

