Fulham vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Abrimos las emociones de este sábado 4 de noviembre en la jornada 11 de la Premier League 2023-2024 cuando Fulham se enfrenta al Manchester United de Erik ten Hag en un choque importante en Craven Cottage.

Hora y Canal Fulham vs Manchester United

Sede: Craven Cottage, Londres, Inglaterra

Hora: 6:30 am de México y Centroamérica. 7:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Fulham vs Manchester United en VIVO

El Fulham se encuentra actualmente en el puesto 14 de la clasificación de la Premier League y no ha mostrado su mejor nivel en lo que va de temporada. El equipo local superó fácilmente al Ipswich Town por un cómodo marcador de 3-1 a media semana en la Copa de la Liga, con buena actuación de Raúl Jiménez, y buscará lograr un resultado similar en este partido.

El Manchester United, por el contrario, se encuentra actualmente en la octava posición de la clasificación y esta temporada tampoco ha cumplido las expectativas. Los Red Devils sufrieron una dañina derrota por 3-0 a manos del Newcastle United en su partido de Copa y necesitarán recuperarse este fin de semana.

El Manchester United tiene un récord histórico impresionante contra el Fulham y ha ganado 55 de los 89 partidos disputados entre los dos equipos, frente a las 14 victorias de los Cottagers.

Predicción Fulham vs Manchester United

El Manchester United ha fallado regularmente durante el último mes y tiene varios problemas que abordar antes de este partido. Los Red Devils no han tenido un buen desempeño en la Premier League durante la semana pasada y necesitarán lograr una buena racha de resultados.

Fulham puede dar un golpe en su día, pero tiene un pobre historial reciente contra el Manchester United. Ambos equipos están igualados en este momento y podrían empatar en este encuentro.

Pronóstico: Fulham 2-2 Manchester United

Last modified: noviembre 3, 2023

