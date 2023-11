Manchester City vs Bournemouth EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

La Premier League 2023-24 sigue con su actividad este sábado 4 de noviembre cuando el Bournemouth se enfrenta al Manchester City de Pep Guardiola en un encuentro importante en el Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs Bournemouth

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester City vs Bournemouth en VIVO

Bournemouth se encuentra actualmente en el puesto 17 de la clasificación de la Premier League y ha tenido problemas en lo que va de temporada. El equipo visitante sufrió una estrecha derrota por 2-1 a manos del Liverpool en la Copa EFL esta semana y necesita recuperarse en este partido.

El Manchester City, por otro lado, ocupa actualmente el tercer lugar en la clasificación de la liga y ha estado bastante impresionante esta temporada. Los Citizens superaron fácilmente al Manchester United por un cómodo marcador de 3-0 en su partido anterior y buscarán lograr un resultado similar este fin de semana.

El Manchester City tiene un excelente historial contra el Bournemouth y ha ganado 17 de los 19 partidos disputados entre los dos equipos, mientras que los otros dos terminaron en empate.

Predicción Manchester City vs Bournemouth

El Manchester City tiene un equipo excelente a su disposición, pero aún no ha alcanzado su ritmo en la Premier League esta temporada. Los Citizens están a dos puntos de la cima de la clasificación y tendrán la intención de reducir la distancia en las próximas semanas.

El Bournemouth no ha encontrado su lugar en la máxima categoría inglesa y necesitará un esfuerzo monumental para mantener a raya a los anfitriones el sábado. El Manchester City es el mejor equipo sobre el papel y debería poder ganar este partido.

Predicción: Manchester City 4-0 Bournemouth

Last modified: noviembre 3, 2023

Etiquetas: Bournemouth