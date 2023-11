Brentford vs West Ham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 11 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Brentford recibirá al West Ham al Gtech Community Stadium en un choque de mitad de tabla de la Premier League 2023-24 este sábado 4 de noviembre.

Hora y Canal Brentford vs West Ham

Sede: Brentford Community Stadium, Londres, Inglaterra

Hora: 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Brentford vs West Ham en VIVO

El Brentford ha registrado victorias consecutivas en la Premier League, incluido un triunfo a domicilio por 2-0 sobre el Chelsea, su rival del oeste de Londres, la semana pasada. Ethan Pinnock abrió el marcador en el minuto 58, mientras que Bryan Mbeumo selló la victoria con un gol en el tiempo de descuento.

Mientras tanto, el West Ham ha sufrido derrotas consecutivas en la Premier League. En su partido anterior, perdieron en casa por 1-0 ante el Everton. Rompieron su racha de cuatro partidos sin ganar el miércoles, registrando una victoria por 3-1 sobre el Arsenal en los octavos de final de la Copa Carabao.

Fue una actuación dominante contra los Gunners en forma, con Mohammed Kudus y Jarrod Bowen agregando goles con 10 minutos de diferencia en la segunda mitad después de que el gol en propia puerta de Ben White les diera la ventaja en la primera mitad, además de la destacada actuación de Edson Álvarez en el medio campo.

Los dos rivales londinenses se han enfrentado 53 veces en todas las competiciones, y su primer encuentro se remonta a 1898. Estos partidos han sido muy disputados, con los visitantes teniendo una estrecha ventaja de 23-19 en victorias y 11 partidos terminando en empates.

Predicción Brentford vs West Ham

Los Bees solo han registrado una victoria en casa en todas las competiciones esta temporada, y la victoria fue contra Burnley en la Premier League el mes pasado. Tienen un récord del 100% en los encuentros de la Premier League contra los visitantes, anotando ocho veces y concediendo solo una.

Thomas Frank tiene una larga lista de ausentes para el partido, ya que Rico Henry, Kevin Schade, Joshua Dasilva, Mikkel Damsgaard y Keane Lewis-Potter están confirmados como ausentes por lesiones. Shandon Baptiste se ha recuperado bien de una lesión en el hombro, pero el partido llega demasiado pronto para él.

Los Hammers volvieron a la senda del triunfo después de tres derrotas consecutivas en todas las competiciones con una convincente victoria por 3-1 sobre el Arsenal en la Copa Carabao el miércoles. Buscarán continuar esa forma en este partido.

David Moyes tiene un buen estado de salud para el viaje al oeste de Londres, pero no podrá contar con Lucas Paquetá y Edson Álvarez, quienes cumplirán un partido de suspensión después de recibir su quinta tarjeta amarilla de la temporada la semana pasada.

Teniendo en cuenta el historial de los anfitriones contra los visitantes en la Premier League, son favoritos, pero tienen una larga lista de ausencias, lo que podría afectar su desempeño.

Los visitantes presentaron un equipo casi completo en su encuentro de la Copa Carabao contra el Arsenal el miércoles. Jugarán su cuarto partido en ocho días, por lo que el cansancio será un factor.

Con eso en mente, se prevé un empate con pocos goles en este enfrentamiento.

Pronóstico: Brentford 1-1 West Ham

