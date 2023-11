Gran Premio de Brasil EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones en Directo, Checo Pérez Formula 1 2023

Formula 1

El emocionante mundo de la Fórmula 1 se encuentra en la recta final de la temporada 2023, y este domingo 5 de noviembre, los amantes del automovilismo tienen una cita con el Gran Premio de Brasil. Aunque Max Verstappen ya ha asegurado su título en esta temporada, la competición en la pista no cesa, y la lucha por la segunda posición se presenta como uno de los aspectos más atractivos.

Hora y Canal Gran Premio de Brasil

Sede: Autódromo José Carlos Pace, Interlagos, São Paulo, Brasil

Hora: 11:00 am de México y Centroamérica. 12:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Fox Sports en México. Star+ en Sudamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Gran Premio de Brasil en VIVO 2023

En la clasificación del viernes, los pilotos dieron lo mejor de sí, y Max Verstappen se alzó con la pole position, consolidándose como el gran favorito para alcanzar la victoria en Sao Paulo. Sin embargo, no estará solo en su búsqueda de la gloria, ya que la competencia se mantiene reñida.

Charles Leclerc, con un rendimiento impecable, partirá desde la segunda posición en la parrilla, mientras que Lance Stroll, con su actuación sobresaliente, se ubicará tercero en la formación de salida. No obstante, el quíntuple campeón del mundo, Lewis Hamilton, no se quedará atrás, dispuesto a demostrar su destreza desde la quinta posición, justo por detrás de un veterano de la pista, Fernando Alonso.

La gran incógnita se plantea en la figura de Checo Pérez, quien partirá desde la novena posición. El piloto mexicano sabe que es vital superar a Hamilton para mantenerse en la segunda posición de la clasificación general. Con esta misión en mente, el mexicano promete brindar un espectáculo lleno de adrenalina y sorpresas.

Foto: x.com/@F1

El día de ayer, en la jornada del sábado, se vivió el emocionante Sprint, una carrera corta que suma puntos para la clasificación. Max Verstappen, demostrando una vez más que está imparable, se alzó con la victoria en esta competición, seguido de cerca por Lando Norris. Checo Pérez se ubicó en la tercera posición, un resultado que lo llena de ilusión de cara a la carrera del domingo.

En contraste, Lewis Hamilton sufrió una caída dramática durante el Sprint, cayendo al séptimo puesto entre Yuki Tsunoda y Carlos Sainz. Este revés agrega una dosis adicional de emoción a la competición, ya que Hamilton buscará remontar y no cederá ante la adversidad.

Así que, este domingo, los motores rugirán con fuerza en Sao Paulo, y se espera una carrera emocionante, llena de giros inesperados y una lucha encarnizada por alcanzar el podio. Aunque Verstappen tiene el título asegurado, el resto de los pilotos no escatimarán en esfuerzos para brindar a los aficionados una experiencia inolvidable en el Gran Premio de Brasil 2023.

Last modified: noviembre 4, 2023

