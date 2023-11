Gran Premio de Abu Dhabi EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Posiciones en Directo, Checo Pérez Formula 1 2023

Formula 1

Veintiún carreras después, la Fórmula Uno finalmente se prepara para el final de la temporada 2023.

Puede parecer un fin de semana de carreras cualquiera, dado que Max Verstappen y Red Bull ganaron ambos campeonatos hace varios grandes premios, pero todavía hay mucho por lo que luchar y razones para que los fanáticos se preocupen. Los equipos están luchando por el premio en metálico con batallas como Mercedes vs. Ferrari, que se reducen a quién se va a casa con entre 12 y 15 millones de dólares adicionales.

Hora y Canal Gran Premio de Abu Dhabi

Sede: Circuito Yas Marina, Isla Yas, Emiratos Árabes Unidos

Hora: 7:00 am de México y Centroamérica. 8:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Fox Sports en México. Star+ en Sudamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Gran Premio de Abu Dhabi en VIVO

En la clasificación del sábado, Verstappen aseguró la pole position después de experimentar sesiones de práctica complicadas. En un momento comparó el RB19 con un canguro. «Fue realmente impredecible», dijo el holandés después de la clasificación. “Intentamos ayudar al subviraje (y) eso se convirtió en sobreviraje. Siguió cambiando mucho y por aquí eso no se puede permitir. No puedes tener ningún deslizamiento”. La parrilla semimixta hace que las batallas de constructores sean mucho más llamativas considerando lo que está en juego: Yuki Tsunoda y Nico Hülkenberg se clasificaron entre los 10 primeros, mientras que Lewis Hamilton y Carlos Sainz comenzarán más abajo en la parrilla el domingo después de quedar eliminados después de la Q2 y Q1, respectivamente.

Antes de que llegue el momento de que se apaguen las luces de la última carrera de la temporada, esto es lo que esperamos del Gran Premio de Abu Dabi.

¿Podrá Verstappen terminar la temporada en lo más alto?

Decir que 2023 fue un año récord para el holandés parece quedarse corto dadas las alturas que alcanzó Verstappen. Podría seguir haciendo historia en la F1 en Abu Dhabi.

Verstappen consiguió su victoria número 18 del año en Las Vegas el fin de semana pasado, lo que lo igualó con Sebastian Vettel en el tercer lugar en la lista de victorias de todos los tiempos con 53 victorias. Los dos pilotos que están por delante de Verstappen y Vettel son Michael Schumacher (91) y Lewis Hamilton (103).

“Es un número bastante loco. Pero también hemos tenido un año loco, así que sería muy bueno”, dijo Verstappen el jueves. «Pero al mismo tiempo, estoy muy concentrado en lo que tengo por delante y espero que el año que viene volvamos a tener un coche competitivo, realmente podamos continuar con ese impulso (y) poder ganar más carreras».

De cara al GP de Abu Dabi, el piloto de 26 años tiene una tasa de victorias del 85,71 por ciento en 2023, un 10 por ciento más que el récord de Alberto Ascari en 1952. Teniendo en cuenta que Verstappen comienza desde la pole, no hay razón para dudar de que haya otra victoria en el horizonte.

Unos buenos márgenes decidirán la lucha por la P2 de Mercedes y Ferrari

Dados sus éxitos pasados y su historia cargada de trofeos en la F1, ni Mercedes ni Ferrari pueden estar satisfechos con el segundo lugar en el campeonato mundial. Pero eso no impedirá que ambos equipos lo den todo para hacerse con el segundo puesto este fin de semana.

La ventaja de Mercedes sobre Ferrari es de sólo cuatro puntos con un máximo de 44 en oferta en Abu Dhabi (25 por P1, 18 por P2 y uno por la vuelta más rápida). Los equipos tienen más que orgullo por el cual jugar: el segundo lugar vale entre 12 y 15 millones de dólares adicionales, así como una bonificación extra para todos los miembros del equipo.

El intento de Ferrari de superar a Mercedes sufrió un revés temprano en la clasificación cuando Carlos Sainz fue eliminado en la Q1, culpando al tráfico por terminar 16º. Luego, en la Q2, Lewis Hamilton abandonó en el puesto 11 y dijo que algo andaba mal con su auto.

Tanto Charles Leclerc como George Russell tuvieron problemas en sus primeras tandas en la Q3 antes de activarse cuando era necesario. La vuelta de Leclerc en particular fue realmente impresionante para conseguir la segunda posición, dos puestos por delante de Russell. Leclerc no está contento con las sensaciones del coche y teme ser eliminado en la Q1 o la Q2. Llamó a P2 una «gran sorpresa».

Mercedes normalmente ha sido más fuerte que Ferrari en las distancias más largas, pero las condiciones más frías de la carrera nocturna deberían ayudar a Leclerc y Sainz. La lucha por la segunda posición probablemente se reducirá a Leclerc contra Russell y Hamilton contra Sainz. Si el resultado de la clasificación se traslada a la carrera, Ferrari superaría a Mercedes hasta la segunda posición por sólo dos puntos.

Ya sea P2 o P3, Mercedes y Ferrari no recordarán 2023 con demasiado cariño, particularmente con la magnitud de la brecha con Red Bull al frente del pelotón.

¿Abu Dhabi hará una buena carrera?

El circuito de Yas Marina puede haber sido sede de cuatro campeonatos mundiales decisivos, pero rara vez ha sido anunciado como una de las mejores pistas de carreras del calendario de F1.

Claro, la instalación es una de las más impresionantes del automovilismo mundial y luce espectacular bajo las luces. Pero el diseño de la pista a menudo se presta a carreras bastante tibias y sin acción, incluso con los cambios que se hicieron para 2021 para fomentar los adelantamientos.

El problema surge de la curvatura de algunas de las esquinas. Si bien se hizo un gran cambio para darle un poco de peralte a la larga curva a la izquierda en la curva 9, todavía hay algunas curvas fuera de peralte, como la curva 7 que conduce a la recta larga y el complejo de las curvas 13/14 debajo del hotel. – eso hace que sea difícil de seguir para los autos.

El grupo muy unido detrás de Verstappen al frente aún debería hacer que la carrera sea entretenida. Parece que Ferrari, Mercedes y McLaren pueden estar en un estadio similar de cara a la carrera, pero todos los equipos están luchando con la falta de datos después de todo, excepto AlphaTauri corrió con novatos en la FP1 y luego tuvo una carrera limitada por las banderas rojas en la FP2. cuando las condiciones nocturnas eran más representativas.

Y con mucho en juego para los equipos en toda la parrilla, la presión adicional también podría tener un gran impacto.

