Sassuolo vs Salernitana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Serie A 2023-24

Sassuolo recibirá al Salernitana en el MAPEI Stadium este viernes 10 de noviembre abriendo la actividad de la jornada 12 de la Serie A 2023-24.

Hora y Canal Sassuolo vs Salernitana

Sede: MAPEI Stadium, Reggio Emilia, Reggio Emilia, Italia

Hora: 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Sassuolo vs Salernitana en VIVO

El Sassuolo ha tenido otro comienzo difícil en su campaña en la Serie A a pesar de una serie de resultados positivos en septiembre. Fue derrotado por 2-1 ante el Torino en su último partido y quizás tuvo suerte de no perder por un margen significativamente mayor después de una actuación decepcionante fuera de casa.

Sassuolo ocupa el puesto 15 en la clasificación de la liga con 11 puntos en la misma cantidad de juegos y buscará aumentar esa cuenta este fin de semana.

Salernitana no ha logrado cobrar vida esta temporada y todavía está buscando su primera victoria en la liga cuando ya ha transcurrido un cuarto de la campaña. Fueron derrotados por 2-0 por el campeón defensor Napoli en su último partido, con Memo Ochoa como titular, marcando el undécimo partido consecutivo sin victorias contra el Gli Azzurri.

I Granate se encuentran en el último lugar de la clasificación de la Serie A con solo cuatro puntos de los 33 que se pueden obtener. Ahora buscarán sumar puntos importantes este viernes para evitar una inminente lucha por el descenso.

Ha habido 11 encuentros entre Sassuolo y Salernitana. Los anfitriones ganaron seis de esos juegos, mientras que los visitantes ganaron tres veces. Ha habido dos empates entre ambos equipos.

Predicción Sassuolo vs Salernitana

Sassuolo no ha ganado en sus últimos cinco partidos de la Serie A después de ganar tres de sus cuatro anteriores en la competición. No han ganado en sus últimos tres partidos en casa y buscarán poner fin a esa racha este fin de semana.

El Salernitana es el único equipo de las dos primeras categorías del fútbol italiano esta temporada que aún no ha conseguido una victoria. Ha perdido sus últimos cuatro partidos fuera de casa por un marcador global de 7-0 y bien podría perder aquí también.

Predicción: Sassuolo 1-0 Salernitana

Last modified: noviembre 9, 2023

