Manchester United vs Luton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 12 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Tras una decepcionante derrota por 4-3 ante Copenhague en la Champions League a mitad de semana, el Manchester United recibe al Luton en Old Trafford este sábado 11 de noviembre por la jornada 12 de la Premier League 2023-2024.

Hora y Canal Manchester United vs Luton

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester United vs Luton en VIVO

Durante los primeros 30 minutos del decisivo encuentro del miércoles contra Copenhague, el Manchester United tuvo el control de la velocidad. Habían conseguido una ventaja de 2-0 gracias a un buen doblete de Rasmus Hojlund, y los Diablos Rojos ejercieron una sensación de control sobre el juego que tantas veces les ha faltado esta temporada.

Sin embargo, el caos siguió al United poco después. Una tarjeta roja a Marcus Rashford en circunstancias bastante controvertidas allanó el camino para que Copenhague regresara al juego. Después de una ráfaga de idas y venidas, el equipo danés se llevó tres puntos muy valiosos.

El viaje del Manchester United a la Liga de Campeones corre peligro de descarrilarse. Están en el octavo lugar en la clasificación de la Premier League y les vendría bien una victoria antes del próximo parón internacional para levantar un vestuario desanimado. Es por eso que verán este partido contra el Luton Town como un partido muy bienvenido.

Luton logró mantener al Liverpool en un empate 1-1 el fin de semana pasado. Pero para ser justos, ese marcador halaga enormemente al equipo de Rob Edwards. El despilfarro del Liverpool resultó ser su perdición y sería negligente esperar que el Luton repita ese resultado en Old Trafford contra el Manchester United.

Por ahora, el Luton ocupa el puesto 17, sólo por encima del Bournemouth, que ocupa el puesto 18, por diferencia de goles. Necesitan algunos resultados positivos si quieren preservar su estatus de Premier League más allá de esta temporada.

Sin embargo, tendrán mucho trabajo por delante contra el Manchester United, que estará ansioso por dar una respuesta contundente después de su decepción a mitad de semana.

El último encuentro liguero entre el Manchester United y el Luton Town tuvo lugar en abril de 1992 en Kenilworth Road. El partido terminó 1-1.

Predicción Manchester United vs Luton

El Manchester United mostró signos de mejora contra Copenhague a mitad de semana, aunque su noche terminó en derrota. Los Diablos Rojos estarán desesperados por una victoria aquí, y el vociferante apoyo local debería poder impulsarlos a sumar tres puntos contra una oposición relativamente mansa.

Pronóstico: Manchester United 2-0 Luton

