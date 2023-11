Liga Española 2023-2024

El Real Madrid no tuvo problemas para golear 5-1 al Valencia en la jornada 13 de LaLiga 2023-2024 en el Santiago Bernabéu.

El partido arrancó de gran manera para el Real Madrid ya que apenas a los 3 minutos Dani Carvajal apareció para poner el 1-0, pero tras eso el Valencia se paró bien, no generaba mucho, pero intentaba no recibir otro, hasta que al 42 Vinicius encontraba el 2-0 con el que terminó el primer lapso. Para el segundo tiiempo, apenas a los 4 minutos Vinicius ponía el 3-0 y un minuto después Rodrygo liquidaba la victoria con el 4-0, pero no fue todo ya que al 84 otra vez apareció Rodrygo para el 5-0, mientras que al 88 Hugo Duro anotó el de la «honra».

Con esta victoria el Real Madrid arribó a 32 puntos como segundo de la general, mientras Valencia quedó noveno con 18 unidades. Los Merengues descansará por la Fecha FIFA y volverán a la acción el 26 de noviembre visitando al Cádiz. Real Madrid 5-1 Valencia.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Real Madrid vs Valencia 5-1 Jornada 13 LaLiga 2023-24

Etiquetas: Dani Carvajal