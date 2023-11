Barcelona vs Alavés EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 LaLiga 2023-24

Liga Española 2023-2024

El Barcelona intentará recuperarse de un resultado decepcionante en la Liga de Campeones cuando reanude su campaña de La Liga en casa ante el Alavés el domingo por la tarde.

El equipo de Xavi, tercero en la clasificación de La Liga, fue derrotado por 1-0 por el Shakhtar Donetsk en Europa el martes por la noche, mientras que el Alavés llega a este partido tras una victoria por 1-0 en la liga sobre el Almería.

Hora y Canal Barcelona vs Alavés

Sede: Estadio Olímpico Lluís Companys, Montjuic, Sants-Montjuïc, Barcelona, España

Hora: 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:15 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:15 am PT / 11:15 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Barcelona vs Alavés en VIVO

El Barcelona perdió la oportunidad de clasificarse para los octavos de final de la Liga de Campeones a falta de dos partidos el martes, ya que perdió ante el Shakhtar en Alemania, y el equipo catalán se encuentra ahora en una posición incómoda en su sección de cara a un peligroso choque con el Porto. al final del mes.

El equipo de Xavi sigue al frente del Grupo H, pero está empatado a nueve puntos con el Porto, segundo clasificado, y sólo tres por delante del Shakhtar, tercero, por lo que su posición en los octavos de final está lejos de ser segura.

De hecho, el Barcelona ha perdido dos de sus últimos tres partidos en todas las competiciones, incluida una derrota en casa por 2-1 ante el Real Madrid en El Clásico a finales de octubre, pero volvió a ganar en la liga el fin de semana pasado, registrando un 1-0 éxitos ante la Real Sociedad.

Un récord de ocho victorias, tres empates y una derrota en 12 partidos de liga les ha aportado 27 puntos, lo que solo les basta para alcanzar el tercer puesto en la tabla, dos puntos por detrás del segundo clasificado, el Real Madrid, y a cuatro del sorpresivo líder, el Girona.

Barcelona se enfrentará tanto al Atlético de Madrid como al Girona a principios de diciembre, por lo que una victoria en este partido es vital, ya que el equipo necesita recuperarse de un resultado y un rendimiento decepcionantes la última vez, y Xavi lo calificó como «uno de los peores partidos» desde su llegada al cargo de entrenador.

Mientras tanto, el Alavés llega a este partido tras sucesivas victorias, venciendo al Deportivo Murcia por 10-0 en la primera ronda de la Copa del Rey antes de lograr una victoria por 1-0 sobre el Almería en la liga el fin de semana pasado.

Un gol de Aleksandar Sedlar en el minuto 79 fue suficiente para superar al Almería, y el Alavés ahora se sitúa en la posición 14 de la tabla, con 12 puntos en sus 12 primeros partidos de la campaña.

El equipo de Luis García ascendió de nuevo a la máxima categoría de España a través de los playoffs de Segunda División 2022-23, y buscará consolidarse en este nivel una vez más.

En realidad, el Alavés ha sido relativamente fuerte a la defensiva, concediendo solo 16 veces, pero es el equipo con menos goles de la división con 10 junto con Las Palmas y Cádiz.

El Glorioso logró mantener al Barcelona en un empate 1-1 en el Camp Nou durante la campaña de La Liga 2021-22, mientras que registró un famoso éxito a domicilio sobre los actuales campeones de La Liga en septiembre de 2016.

Pronóstico Barcelona vs Alavés

Sin duda, el Alavés será el más fresco de los dos equipos, y tiene antecedentes en lo que respecta a resultados positivos fuera de casa contra el Barcelona. Sin embargo, el equipo de Xavi estará desesperado por recuperarse de su decepción europea y esperamos que consigan los tres puntos antes del parón internacional.

Pronóstico: Barcelona 2-0 Alavés

