Sevilla vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 LaLiga 2023-24

El fútbol español sigue su actividad este domingo 12 de noviembre con un partidazo en una nueva edición del derbi de Sevilla cuando el Real Betis de Manuel Pellegrini se enfrente a su archirrival Sevilla en un encuentro crucial de la jornada 13 de LaLiga 2023-24 en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Hora y Canal Sevilla vs Betis

Sede: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Sevilla, España

Hora: 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Sevilla vs Betis en VIVO

El Betis se encuentra actualmente en el sexto lugar en la clasificación de La Liga y ha estado bastante impresionante en lo que va de temporada. El equipo visitante superó fácilmente al Aris Limassol por un cómodo marcador de 4-1 en la Europa League esta semana y estará confiado de cara a este partido.

El Sevilla, por otro lado, se encuentra actualmente en el puesto 15 de la clasificación liguera y ha tenido problemas en lo que va de temporada. Los anfitriones sufrieron una derrota por 2-0 a manos del Arsenal en su partido anterior y necesitarán recuperarse este fin de semana.

El Sevilla tiene un buen balance histórico ante el Betis y ha ganado 65 de los 139 partidos disputados entre ambos equipos, frente a las 40 victorias de los Verdes.

Predicción Sevilla vs Betis

El Betis se encuentra en un momento de forma impresionante en este momento y tendrá la intención de asegurar su lugar en la Champions League de la UEFA el próximo año. Willian José ha dado un paso adelante para su equipo y buscará aumentar su cuenta de goles este fin de semana.

El Sevilla puede dar un gran golpe en su día, pero esta temporada ha estado plagado de inconsistencia. El Betis es el mejor equipo en este momento y debería poder ganar este partido.

Pronóstico: Sevilla 1-2 Betis

Last modified: noviembre 11, 2023

