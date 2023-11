Panamá vs Ecuador EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial Sub 17 2023

Mundial Sub-17

La definición del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA Sub 17 llega este jueves 16 de noviembre y dos equipos latinoamericanos estarán inmersos en la lucha por amarrar un boleto a Octavos de Final, cuando Ecuador y Panamá se midan en el Estadio Manahan.

Hora y Canal Ecuador vs Panamá

Sede: Estadio Manahan, Surakarta, Java Central, Indonesia

Hora: 6:00 am de México y Centroamérica. 7:00 am de Panamá y Ecuador. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Telemundo en Estados Unidos. Vix+ en México. RPCTV en Panamá. ElCanaldelFutbol en Ecuador.

Panamá vs Ecuador en VIVO

La selección de Ecuador lidera de momento el grupo con cuatro unidades y es prácticamente un hecho su presencia en los Octavos de Final, pero para asegurarse clasificar como primeros, tendrá que derrotar a la escuadra canalera en el último duelo de la Fase de Grupos.

La Tri vienen de vencer a Marruecos y empatar con el anfitrión Indonesia, por lo que arrancan como favoritos ante los de CONCACAF y de hacer buenos los pronósticos, cerrarán invictos la Fase de Grupos y se declararán listos para las rondas de eliminación directa.

Por su parte, Panamá viene de igualar a uno con los locales y no le vale otra cosa que no sea la victoria, pues aunque el empate podría dejarlos como en la tercera posición, sumar solo dos unidades, comprometería bastante su clasificación como uno de los mejores terceros.

Es por ello, que la escuadra Canalera necesita del triunfo ante Ecuador, pues con 4 puntos su clasificación sería muy probable; en contra de ellos juega que no han podido ganar en sus dos primeros partidos del torneo y ante el anfitrión demostraron su falta de puntería frente al arco rival, algo que sin duda deberán mejorar.

Con dos equipos que buscarán a como dé lugar la clasificación, el Mundial Sub 17 comienza a llegar a sus fases definitivas por lo que las emociones están garantizadas.Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

Panamá vs Ecuador EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial Sub 17 2023

Last modified: noviembre 15, 2023

Etiquetas: Ecuador