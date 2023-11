México vs Nueva Zelanda EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial Sub 17 2023

Mundial Sub-17

Partido de «vida o muerte» tendremos este sábado 18 de noviembre en el cierre de la fase de grupos del sector F en el Mundial Sub-17 2023, cuando México busque sumar su primera victoria y con eso sellar su clasificación a la fase final, pero tendrán que medirse a Nueva Zelanda que también llega con esperanzas a la cancha del Jalak Harupat Soreang Stadium.

Hora y Canal México vs Nueva Zelanda

Sede: Estadio Jalak Harupat, Kutawaringin de Bandung, Java Occidental, Indonesia

Hora: 3:00 am de México y Centroamérica. 1:00 am PT / 4:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: TUDN en México. Telemundo en Estados Unidos.

México vs Nueva Zelanda en VIVO

El cuadro de México ha tenido un flojo desempeño en la competencia sumando apenas un empate y perdiendo en otro juego más, por lo que llegan a este último choque obligados a ganar si no quieren sumar un duro fracaso de quedar fuera en la fase de grupos.

Los Tricolores vienen de un amargo empate en la jornada pasada, el miércoles, cuando se midieron a Venezuela en un choque donde su rival jugó con 10 desde los 40 minutos, tomaron ventaja 2-1 con goles de Stephano Carrillo y Luis Ortiz, sin embargo un gol a 6 minutos del final selló el 2-2.

Por su parte, Nueva Zelanda tampoco la ha pasado bien en este Mundial siendo vencido en ambos partidos, aun así llegan todavía con esperanzas de avanzar y para ello necesitan ganar.

Los All Whites vienen de un nuevo descalabro en la jornada pasada, el miércoles, siendo superados 1-3 por Alemania.

Tanto México como Nueva Zelanda saben de la importancia de este partido ya que ambos llegan con la obligación de ganar si quieren estar en la fase final. En el Grupo F encontramos al Tricolor como tercero con una unidad, la victoria les daría la clasificación, incluso un empate con gol podría darles el boleto a la siguiente ronda, mientras que la derrota los deja fuera, mientras que los All Whites son últimos sin puntos, pero un triunfo los haría soñar con la clasificación. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

