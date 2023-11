Venezuela vs Alemania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial Sub 17 2023

Mundial Sub-17

Cierra la Fase de Grupos del Mundial Sub 17 de Indonesia 2023 y en el Grupo F, la actividad cierra con el choque entre los dos primeros lugares, Alemania y Venezuela, quienes lucharán por el primer lugar y por asegurar una buena posición de cara los Octavos.

Sede: Estadio Internacional de Yakarta, Yakarta, Indonesia

Hora: 3:00 am de México. 5:00 am de Venezuela 1:00 am PT / 4:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: DSports en Venezuela. VIX en México. Telemundo en Estados Unidos.

La Vinotinto inició de muy buena manera su andar en el torneo al derrotar a Nueva Zelanda por un contundente tres goles a cero y además, lograron sacarle el empate a México en un duelo que jugaron más de 50 minutos con un hombre menos, por lo que ahora se motivan en busca de derrotar a la escuadra de Alemania.

Un triunfo de la escuadra sudamericana les dará automáticamente el primer lugar de grupo, aunque el empate tampoco les resultaría mal, pues se asegurarían quedar en segunda posición y asegurar un boleto a los Octavos de Final.

Por su parte, Alemania ya tienen en sus manos el boleto a la siguiente ronda tras sus victorias ante México y Nueva Zelanda, por lo que solo compiten para alcanzar el récord perfecto y clasificarse como primer lugar de grupo.

Los teutones solo tienen que conseguir un punto para meterse a los Octavos como líderes de grupo, por lo que los campeones europeos no saldrán a especular y buscarán obtener los tres puntos para conseguir el boleto sin ningún problema.

El duelo entre los dos líderes del Grupo F, es uno de los últimos de la fase de grupos del Mundial Sub 17 y ofrecerá mucha expectativa por conocer a los últimos invitados a Octavos de Final. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

