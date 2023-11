Argentina vs Venezuela EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Mundial Sub 17 2023

Mundial Sub-17

Duelo de selecciones sudamericanas el que tendremos este martes 21 de noviembre, cuando Argentina y Venezuela se enfrenten por un lugar en los Cuartos de Final del Mundial Sub-17 2023.

Hora y Canal Argentina vs Venezuela

Sede: Estadio Jalak Harupat, Kutawaringin de Bandung, Java Oriental, Indonesia

Hora: 6:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Argentina. 8:00 am de Venezuela. 4:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Telemundo en Estados Unidos. Vix+ en México. TyC Sports en Argentina. DSports en Venezuela.

Argentina vs Venezuela EN VIVO

La Albiceleste se clasificó como primer lugar de su grupo con dos triunfos y una sola derrota, para obtener seis unidades y una diferencia de +5 que le permitieron clasificarse en el liderato de su grupo y enfrentar a uno de los mejores terceros.

Argentina se repuso de la difícil derrota ante Senegal en la primera jornada del Mundial y con claros triunfos ante Japón y Polonia, se metieron entre los 16 mejores y ahora buscarán clasificarse a Cuartos tratando de seguir desplegando un buen futbol.

Por su parte, Venezuela ha venido de más a menos en el certamen, pues luego de iniciar con un claro triunfo sobre Nueva Zelanda, empató con México y cayó con Alemania en sus últimos dos compromisos, clasificandose como tercera de grupo por culpa de la diferencia de goles respecto a los mexicanos.

La Vinotinto ya se midió a Argentina en la Fase Final del Sudamericano Sub 17 con un triunfo por la mínima para los albicelestes, por lo que ahora los venezolanos tienen todas en sus manos la oportunidad de consumar la revancha y clasificarse a los Cuartos de Final.

Un duelo muy emocionante el que nos espera en los Octavos de Final de Indonesia 2023 con dos equipos que saldrán con todo en busca de los Cuartos. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

