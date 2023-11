México vs Mali EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Mundial Sub 17 2023

Mundial Sub-17

Llegó la hora de la verdad para la Selección Mexicana Sub 17, que enfrentará a su similar de Mali en busca de un boleto a los Cuartos de Final del campeonato Mundial Sub-17 2023.

Hora y Canal México vs Mali

Sede: Estadio Gelora Bung Tomo, Surabaya, Java Oriental, Indonesia

Hora: 2:30 am de México y Centroamérica.12:30 am PT / 3:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Telemundo en Estados Unidos. Vix+ y Nue9ve en México.

México vs Mali EN VIVO

Mali avanzó en la segunda posición del Grupo B tras vencer a Uzbekistán y Canadá y perder por la mínima diferencia con España, por lo que ahora querrán seguir con su buena campaña enfrentando a un Tricolor que también se clasificó en segunda posición.

La escuadra africana que clasificó en la cuarta posición de la Copa Africana Sub 17 ha sorprendido con buenos resultados como la goleada reciente ante Canadá y que les colocó como un equipo bastante serio al que hay que tomar en cuenta luego de su buena demostración.

Por su parte, México no ha tenido el mejor de los desempeños en este mundial, dejando más dudas que certezas tras perder en el debut con Alemania e igualar con Venezuela en un duelo donde jugaron por muchos minutos con un jugador más; el triunfo en el último duelo ante Nueva Zelanda fue lo que les dió el segundo sitio del sector.

Los Campeones de la CONCACAF no llegan como favoritos ante la escuadra africana a pesar de su buen prestigio en la categoría, pues el desempeño de ambos conjuntos deja entrever que los africanos podrían aprovechar su buena inercia y eliminar a los aztecas que se clasificaron de última instancia gracias a su goleada ante los oceánicos en el partido final del grupo.

Sin duda será un duelo de pronóstico reservado, pero que entregará varias emociones dignas de los duelos tan vertiginosos que suelen presentar los duelos de la categoría infantil. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

