Manchester City vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 13 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Para disgusto de Jurgen Klopp, el Liverpool se encuentra en el partido inaugural de este sábado 25 de noviembre en la Premier League 2023-24 después del parón internacional, enfrentándose al Manchester City en un espectacular partido en lo más alto de la tabla en el Etihad.

Los ganadores del triplete de Pep Guardiola están solo un punto por delante de sus homólogos de Merseyside de cara al partido principal del fin de semana, aunque la racha ganadora de los anfitriones llegó a su fin de manera fenomenal hace dos fines de semana.

Hora y Canal Manchester City vs Liverpool

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 6:30 am de México y Centroamérica. 7:30 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:30 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 4:30 am PT / 7:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester City vs Liverpool en VIVO

Con Cole Palmer, Raheem Sterling y Mateo Kovacic enfrentándose a sus antiguos empleadores en Stamford Bridge hace dos semanas, habiendo optado cada uno por un tono de azul diferente desde el final de la temporada 2021-22, los guiones ya estaban escritos para que un miembro del triunvirato se convirtiera en el héroe del oeste de Londres.

Si bien Sterling persiguió a su antiguo club con el segundo gol del Chelsea esa noche, fue Palmer quien hundió la daga más profundamente en los corazones de los fieles de los Citizens, manteniendo la compostura desde el punto de penalti en el quinto minuto del tiempo de descuento de la segunda mitad para concluir un espectáculo de ocho goles.

A pesar de anotar cuatro goles gracias a un doblete de Erling Haaland, un cabezazo de Manuel Akanji y un disparo desviado de Rodri, los hombres de Guardiola perdieron su secuencia victoriosa de cinco partidos en ese fascinante empate 4-4, que los vio entrar en el tercer paréntesis de la temporada con solo un punto de ventaja en la cumbre.

Los próximos rivales, Liverpool y Arsenal, están al acecho de los actuales campeones, que también podrían ser alcanzados por Tottenham Hotspur o Aston Villa dependiendo del resultado de su intrigante batalla el domingo, pero al menos conseguir un cuarteto de goles en Stamford Bridge significa que los Ciudadanos han marcado al menos tres goles en cada uno de sus últimos cinco partidos.

Además, ningún equipo inglés que visite el Etihad en la Premier League este año ha salido con su orgullo intacto, ya que desde el empate 1-1 con el Everton en la víspera de Año Nuevo de 2022, el Man City ha conseguido 15 sensacionales victorias en 15 partidos de la máxima categoría en casa en 2023, mientras que su racha general de victorias ante el público local es de 23 partidos en todos los torneos.

Un pedazo de la historia del fútbol inglés también está en juego para el Manchester City, que podría igualar el antiguo récord del Sunderland de 24 victorias consecutivas en casa establecido entre 1890 y 1892, lo que solo sirve como incentivo adicional para que un Liverpool revitalizado corrija sus errores recientes en este encuentro.

Después de ceder su etiqueta de mejor del resto al Arsenal el año pasado, el Liverpool una vez más hace el corto viaje al Etihad como el rival más cercano a la gloria del Manchester City, aunque, en virtud de anotar solo un gol más que los Gunners, Mohamed Salah y Diogo Jota deben agradecer su actual medalla de plata.

No sería una victoria del Liverpool en casa sin un par de actos heroicos del portero Alisson Becker, quien nunca hubiera esperado una tarde tranquila contra el Brentford. Sin embargo, la defensa de los Rojos se mantuvo firme y fue testigo de cómo Salah anotó un doblete histórico antes de que el sublime rizador de Jota completara el trabajo frente al Kop.

Para encontrar la respuesta necesaria a un decepcionante empate con Luton Town y amortiguar la derrota ante Toulouse, la siguiente prioridad en la agenda de Klopp es mejorar un magro récord de solo una victoria de cinco como visitante para el Liverpool, que no ha logrado prevalecer en ningún momento de sus últimos tres partidos fuera de casa en la máxima categoría y no ha dejado su portería a cero en la Premier League en sus viajes desde mayo.

Estas vulnerabilidades defensivas han asomado sus feas cabezas para el Liverpool en sus dos últimos viajes al Etihad, donde le arrebataron la corona de la Copa EFL en una derrota por 3-2 en diciembre pasado antes de una paliza por 4-1 en abril. Desde noviembre de 2015, en el octavo partido de Klopp al mando, los Reds no han dejado el Etihad con una victoria de la Premier League para recordar.

Pronóstico Manchester City vs Liverpool

Con nuevas preocupaciones surgiendo para ambos equipos durante el período internacional y jugadores clave tratando de luchar contra el desfase horario para demostrar su forma física, ninguno de los equipos puede estar en su mejor momento en el saque inicial a la hora del almuerzo. Sin embargo, otra tarde miserable en Manchester seguramente espera a los hombres en rojo.

Si bien romper las líneas defensivas rivales es algo natural para el equipo de Klopp sin importar en qué terreno pisen, ningún equipo de la Premier League ha impedido que el Man City obtenga triunfos en el Etihad en 2023, y se espera que Haaland reciba luz verde para aterrorizar. Una defensa de los Rojos sin una portería a cero en la máxima categoría como visitante esta temporada nos pone del lado de los campeones en esta ocasión.

Pronóstico: Manchester City 3-1 Liverpool.

Last modified: noviembre 24, 2023

Etiquetas: Canal Manchester City vs Liverpool