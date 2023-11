Cádiz vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 LaLiga 2023-24

Liga Española 2023-2024

Un Real Madrid afectado por lesiones intentará registrar su undécima victoria en LaLiga 2023-24 cuando se enfrente al Cádiz en Nuevo Mirandilla este domingo 26 de noviembre.

Los Merengues ocupan actualmente el segundo puesto en la clasificación, a dos puntos del sorpresivo líder Girona, mientras que un Cádiz fuera de forma ocupa la 16ª posición, a tres puntos de la zona de descenso.

Hora y Canal Cádiz vs Real Madrid

Sede: Estadio Nuevo Mirandilla, Cádiz, Andalucia, España

Hora: 11:30 am de México y Centroamérica. 12:30 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:30 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Cádiz vs Real Madrid en VIVO

Al Cádiz le ha resultado difícil arrancar en LaLiga esta temporada, con un récord de dos victorias, cuatro empates y seis derrotas en sus 12 partidos, lo que le ha dejado en el puesto 16 de la tabla con 10 puntos.

Anotar ha sido un verdadero problema para el equipo esta temporada; solo logró 10 goles en sus 12 juegos, lo que constituye el peor récord ofensivo de la división. No obstante, han sido relativamente fuertes en defensa, concediendo solo 17, lo que está lejos de ser desastroso en esta etapa de la campaña.

El equipo de Sergio González venció a Badalona en la Copa del Rey a principios de este mes, pero entró en el parón internacional tras una derrota por 1-0 ante el Getafe en La Liga, y su última victoria en la máxima categoría de España llegó al comienzo de septiembre contra el Villarreal.

Desde entonces, el Cádiz ha empatado tres y perdido cinco de sus ocho partidos ligueros, y está solo tres puntos por delante de la zona de descenso, aunque con un partido menos que la mayoría de los equipos de la división.

El Submarino Amarillo, que terminó 14º en La Liga la temporada pasada, venció al Real Madrid en el Bernabéu en octubre de 2020, pero perdió dos veces ante Los Blancos en 2023-24, incluida una derrota por 2-0 en el partido correspondiente en Nuevo Mirandilla.

El parón internacional no ha sido bueno para el Real Madrid en términos de lesiones, con dos jugadores vitales, Vinícius y Eduardo Camavinga, sufriendo problemas que los mantendrán de baja hasta principios del próximo año.

Los Blancos ya están en la ronda eliminatoria de la Liga de Campeones, sumando 12 puntos de los 12 disponibles en el Grupo C, por lo que no hay presión sobre ellos antes de sus dos últimos partidos contra Napoli y Union Berlin en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Sin embargo, el Real Madrid está tratando de ponerse al día en La Liga y actualmente ocupa el segundo lugar en la tabla con 32 puntos, que han obtenido gracias a 10 victorias y dos empates en sus 13 partidos.

El equipo de Carlo Ancelotti está a dos puntos del líder de la liga, el Girona, y solo dos por delante del tercer clasificado, el Barcelona, mientras que el Atlético de Madrid, cuarto, está a solo cuatro puntos de ellos con un partido menos, por lo que muchas cosas podrían cambiar en un corto espacio de tiempo de cara a las vacaciones de invierno.

El Real Madrid estuvo impresionante en La Liga la última vez, logrando una victoria por 5-1 sobre el Valencia en el Bernabéu, mientras que ha sumado siete puntos en sus últimos tres partidos de liga en sus viajes, incluida una victoria por 2-1 sobre el Barcelona en El Clásico a finales de octubre.

Pronóstico Cádiz vs Real Madrid

Los problemas físicos del Real Madrid se acumulan, y el Cádiz se imagina sus posibilidades de hacer de este un partido complicado para el equipo de Ancelotti. Sin embargo, Los Blancos todavía tienen calidad más que suficiente para asegurar los tres puntos, y esperamos que superen una contienda reñida el domingo por la noche.

Predicción: Cádiz 1-2 Real Madrid

Last modified: noviembre 25, 2023

Etiquetas: Cádiz