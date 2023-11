Lazio vs Celtic EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 5 Champions League 2023-24

Champions League 2023-2024

Lazio y Celtic regresan a la acción en la UEFA Champions League 2023-2024 mientras se preparan para enfrentarse en el Stadio Olimpico este martes 28 de noviembre. Aunque una victoria podría llevar a los hombres de Maurizio Sarri a la cima del Grupo E, el equipo escocés necesita los tres puntos para mantener vivas sus esperanzas de asegurarse un lugar en la Europa League.

Hora y Canal Lazio vs Celtic

Sede: Stadio Olimpico Tour, Roma, Italia

Hora: 6:45 pm de Italia. 11:45 am de México y Centroamérica. 12:45 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:45 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 10:15 am PT / 1:45 pm ET en Estados Unidos.

Transmisioń: TNT en México. ESPN en Centroamérica y Sudamérica (Excepto Argentina donde irá por Fox Sports). TUDN en Estados Unidos.

Lazio vs Celtic en VIVO

Lazio quedó sorprendida el sábado al perder 2-1 contra el último clasificado Salernitana en la Serie A italiana. El equipo de Sarri no ha logrado ganar en sus últimos tres partidos de liga, sumando solo un punto de nueve posibles desde principios de noviembre.

La Lazio ahora centra su atención en la Liga de Campeones, donde ha obtenido dos victorias y un empate en sus cuatro partidos, ocupando el segundo lugar del Grupo E, un punto detrás del líder, el Atlético de Madrid.

Por otro lado, el Celtic no pudo recuperarse de su caída antes del parón internacional, ya que Motherwell lo limitó a un empate 1-1 en la Premiership escocesa. Antes de eso, el equipo de Brendan Rodgers sufrió una paliza de 6-0 contra el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones el 7 de noviembre, cinco días antes de responder con una victoria de liga por 6-0 sobre el Aberdeen.

El Celtic ha tenido una campaña olvidable en Europa esta temporada y actualmente se encuentra en la parte inferior del Grupo E con un punto de 12 posibles.

Este será el cuarto encuentro entre Lazio y Celtic, con el equipo escocés logrando dos victorias en sus tres encuentros anteriores.

Predicción Lazio vs Celtic

Recién salido de una sorprendente derrota contra Salernitana, Lazio llegará el martes buscando recuperar algo de orgullo y sumar tres puntos importantes en su búsqueda de un lugar en las etapas eliminatorias.

Aunque esperamos que el Celtic dé pelea, apoyamos a los hombres de Sarri para que consigan la victoria frente a su afición local.

Pronóstico: Lazio 2-0 Celtic

noviembre 27, 2023

