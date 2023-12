Feyenoord vs PSV EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 14 Eredivisie 2023-24

Eredivisie

El partido estrella del fin de semana en la Eredivisie 2023-2024 verá al Feyenoord enfrentarse al PSV Eindhoven en el Stadion Feijenoord este domingo 3 de diciembre.

Los anfitriones han tenido una campaña complicada, se han alejado ya a siete puntos de los visitantes, que lideran el camino y logran una racha de resultados realmente notable.

Hora y Canal Feyenoord vs PSV

Sede: Stadion Feijenoord, Róterdam, Holanda Meridional, Países Bajos

Hora: 5:15 am de México y Centroamérica. 3:15 am PT / 6:15 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos

Feyenoord vs PSV en VIVO

El Feyenoord regresó del parón internacional con una sólida actuación, venciendo al Excelsior por 4-2 fuera de casa, con Santiago Giménez anotando un hat-trick, mientras que Quinten Timber también consiguió su nombre en el acta.

Eso marcó el gol número 28 de Giménez en la Eredivisie en 2023, la cifra más alta para un jugador en un año calendario desde que Luis Suárez anotó 30 en 2009.

Sin embargo, a ese resultado positivo le siguió una derrota por 3-1 a mitad de semana ante el Atlético de Madrid en la Champions League, que acabó con sus esperanzas de llegar a los octavos de final, aunque se aseguró el tercer puesto del grupo.

Esa derrota fue también el primer partido europeo en casa que perdió el Feyenoord desde diciembre de 2020 (2-0 contra el Dinamo Zagreb) y puso fin a una racha invicta de 16 partidos en casa en competiciones europeas.

Además, The Pride of South se convirtió en el tercer equipo holandés en marcar dos goles en propia meta en un solo partido europeo, después del ADO Den Haag contra el Wolverhampton Wanderers en 1970 y el Sparta Rotterdam contra el Rangers en 1960.

No podemos hablar de récords esta temporada sin mencionar al PSV, que ha estado increíble desde el inicio de la campaña.

Los Campesinos consiguieron una victoria por 3-0 sobre el Twente tras el parón internacional y continuaron su gran forma a mitad de semana cuando aplastaron otros tres goles al Sevilla para ponerse al borde de la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones por primera vez desde 2015-16.

Con esa victoria sobre el Twente, Peter Bosz ha ganado 15 partidos consecutivos de la Eredivisie, la racha más larga para un entrenador desde Louis van Gaal en 1995, y su equipo ha disputado la friolera de 12 partidos de liga consecutivos anotando tres o más goles.

Sin embargo, ahora se enfrentan a su rival más duro en la Eredivisie hasta la fecha y tendrán que encontrar una manera de derrotar a los campeones defensores, que están invictos en los últimos tres partidos entre estos equipos en esta sede.

Pronóstico Feyenoord vs PSV

El desempeño liguero del PSV hasta este momento de la temporada ha sido increíble, y si pueden lograr otra victoria aquí, podríamos estar viendo los ingredientes de una campaña muy especial para The Farmers. Nada le encantará más al Feyenoord que poner fin a la racha de sus oponentes, pero apoyamos a los visitantes para que vuelvan a desafiar las probabilidades en este caso.

Predicción: Feyenoord 2-2 PSV

