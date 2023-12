Liga Española 2023-2024

El Barcelona logró una valiosísima victoria 1-0 sobre el Atlético de Madrid en la jornada 15 de LaLiga 2023-2024.

El partido arrancó con el Barcelona dominando las acciones, al 3 Raphinha tenía la primera, aunque al 6 Nahuel Molina ponía en peligro el arco Culé, al 12 Robert Lewandowski fallaba, la presión del Barca rindió frutos al 28 cuando Raphael sirvió a Joao Félix que no perdonó el 1-0, al 43 Félix estuvo cerca del segundo, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo el Atlético de Madrid intentaba reaccionar, al 80 Memphis Depay cobró un tiro libre que Iñaki Peña salvó de gran manera, finalmente el empate no llegó.

Con esta victoria el Barcelona arribó a 34 puntos en la tercera posición, justo arriba del Atlético de Madrid que se quedó con 31 unidades. En la jornada 16 de LaLiga, el Barca recibirá al Girona el próximo domingo, mismo día en que los Colchoneros recibirán al Almería. Barcelona 1-0 Atlético de Madrid.

[Video] Resultado, Resumen y Goles Barcelona vs Atlético de Madrid 1-0 Jornada 15 LaLiga 2023-24

Etiquetas: Atlético de Madrid