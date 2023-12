Manchester City vs Crystal Palace EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Abrimos la actividad de este sábado 16 de diciembre en la jornada 17 de la Premier League 2023-2024 cuando Crystal Palace se enfrente al Manchester City de Pep Guardiola en un encuentro importante en el Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs Crystal Palace

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. Telemundo en Estados Unidos. DSports en Sudamérica.

Manchester City vs Crystal Palace en VIVO

Crystal Palace se encuentra actualmente en el puesto 15 de la clasificación de la Premier League y no ha mostrado su mejor nivel en lo que va de temporada. Los Eagles sufrieron una estrecha derrota por 2-1 a manos del Liverpool en su partido anterior y necesitarán recuperarse este fin de semana.

El Manchester City, por otro lado, se encuentra actualmente en el cuarto lugar de la clasificación y ha sido inconsistente esta temporada. El equipo local venció al Luton Town por 2-1 la semana pasada y buscará mejorar en este partido.

El Manchester City tiene un buen balance histórico ante el Crystal Palace y ha ganado 37 de los 59 partidos disputados entre ambos equipos, frente a las 17 victorias de las Águilas.

Predicción Manchester City vs Crystal Palace

El Manchester City tiene un equipo impresionante a su disposición y necesitará dar lo mejor de sí en las próximas semanas. Julian Álvarez y Phil Foden han dado un paso al frente hasta ahora y tendrán que demostrar su valía en este partido.

Crystal Palace puede dar un gran golpe en su día y se enfrentará a un equipo formidable en este encuentro. El Manchester City es el mejor equipo sobre el papel y tiene la ventaja este fin de semana.

Pronóstico: Manchester City 3-1 Crystal Palace

