Newcastle vs Fulham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Gran partido tendremos este sábado 16 de diciembre en la jornada 17 de la Premier League 2023-2024 cuando Fulham se enfrenta al equipo de Newcastle de Eddie Howe en un encuentro importante en St. James’ Park.

Hora y Canal Newcastle vs Fulham

Sede: St James Park, Newcastle upon Tyne, Inglaterra

Hora: 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Newcastle vs Fulham en VIVO

Fulham se encuentra actualmente en el décimo lugar en la clasificación de la Premier League y ha estado bastante impresionante en las últimas semanas. El equipo visitante goleó al West Ham por un amplio marcador de 5-0, con gol de Raúl Jiménez, la semana pasada y buscará lograr un resultado similar en este encuentro.

Newcastle, por otro lado, ocupa actualmente el séptimo lugar en la clasificación de la liga y ha sido inconsistente esta temporada. Las Urracas cayeron por 2-1 a manos del Milán en su partido anterior y necesitarán recuperarse este fin de semana.

Newcastle y Fulham están en igualdad de condiciones en lo que respecta al historial de enfrentamientos directos y han ganado 31 partidos cada uno de los 77 partidos disputados entre los dos equipos.

Predicción Newcastle vs Fulham

Newcastle ha sido una sombra de lo que fue antes esta temporada y necesita desesperadamente un resurgimiento. Los Magpies fueron superados por el Tottenham Hotspur la semana pasada y no pueden permitirse otra debacle este fin de semana.

Fulham ha encontrado sus botas de tiro esta temporada y se encuentra en una forma siniestra de cara a este partido. Ambos equipos están igualados en este momento y podrían empatar en este encuentro.

Pronóstico: Newcastle 2-2 Fulham

Last modified: diciembre 15, 2023

Etiquetas: Canal Newcastle vs Fulham