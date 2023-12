Robert Guerrero vs Andre Berto EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2023

Box

11 años después de su primera pelea, Robert Guerrero y Andre Berto se enfrentarán nuevamente este sábado 16 de diciembre, abriendo la cartelera final de boxeo de Showtime desde Minneapolis.

Hora y Canal Robert Guerrero vs Andre Berto

Sede: Minneapolis Armory, Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos

Hora: 6:00 pm PT / 9:00 pm ET en Estados Unidos. 8:00 pm en México.

Transmisión: ShowTime en Estados Unidos. ESPN en Latinoamérica.

Robert Guerrero vs Andre Berto en VIVO

Cuando se enfrentaron el 24 de noviembre de 2012, los dos protagonizaron una pelea sorprendentemente brutal, en la que Guerrero ganó por decisión unánime.

Ambos hombres tenían entonces 20 años. Ahora, ambos tienen 40 años. Guerrero se retiró después de un ataque unilateral a manos de Omar Figueroa Jr en 2017, solo para regresar en 2018 y peleó por última vez en agosto de 2021. Berto no ha peleado desde agosto de 2018, más de cinco años si solo enumero la fecha. No he dejado suficientemente claro cuánto tiempo hace que eso fue.

Muchos se preguntarán por qué se molestan o por qué Premier Boxing Champions y Showtime están considerando la revancha al incluirla en una cartelera notable. El ganador no será un contendiente en 147 ni en ninguna otra división. En términos del panorama del boxeo actual, no hay nada en juego.

Sin embargo, Guerrero y Berto dijeron en la conferencia de prensa del jueves que se trata de más que eso.

“Estos puños tienen hambre y tengo que alimentarlos. Ha tardado mucho en llegar”, dijo Guerrero. “Las cosas cambian, pero como siempre me decía mi papá, ‘cuanto más viejo es el toro, más rígido es el cuerno’. Estamos listos para comenzar”.

“Esta es una pelea que sentí que siempre necesitaba volver”, dijo Berto. “Ahora estoy en una gira de venganza antes de dejar este juego. Robert es un gran luchador, por supuesto, e hizo lo que hizo. Pero tengo hambre de este. Todavía pienso en situaciones de esa pelea de aquel entonces. Tengo hambre de recuperar este. Tuvimos un campo de entrenamiento increíble y lo vamos a conseguir”.

Berto (32-5, 24 KO) dice que se ha mantenido en forma, pero eso en realidad sería solo cosmético después de cinco años sin una pelea en vivo. Antes de su salida del deporte, sus dos últimas peleas lo vieron derrotado por Shawn Porter dentro de nueve asaltos, seguido de una muy discutible victoria por decisión dividida sobre Devon Alexander.

La derrota ante Guerrero, sin embargo, permanece en su mente, incluso después de todos estos años, pero tiene mucho respeto por su oponente, lo cual se pudo ver en ambos sentidos cuando los dos se enfrentaron, en algunos aspectos luciendo simplemente feliz de estar aquí, tal vez por última vez con algún tipo de atención real.

“No estaba en el espacio adecuado ni mental ni físicamente cuando peleamos por primera vez”, dijo Berto. “Solo gané cuatro libras después del pesaje. Incluso entonces apenas me ganó. No voy a aceptar nada de Robert, porque es una bestia.

“Ahora, incluso a esta edad, me siento como una bestia. Estoy concentrado ahora mismo. No me esforcé en nada en el campamento. Tenía sementales jóvenes empujándome todos los días. Me siento bien y me siento fresco”.

“La última vez que peleamos, yo realmente pesaba 135 libras y peleaba en 147. Ahora he alcanzado ese peso. Ahora será un partido muy diferente”, dijo Guerrero. “Ambos estábamos en Las Vegas corriendo y haciendo nuestros campamentos. Estoy listo y emocionado de hacerlo de nuevo. Cuando corres a esa altura en Las Vegas, no hay nada igual.

“Si conoces a Robert Guerrero, sabes que vengo a la guerra. Venimos pase lo que pase. Es simplemente lo que hacemos. Somos guerreros”.

Last modified: diciembre 15, 2023

