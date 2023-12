West Ham vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 17 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Este domingo 17 de diciembre tendremos un gran partido en la jornada 17 de la Premier League 2023-2024, cuando el West Ham se enfrenta a los Wolves en un choque importante en el London Stadium.

Hora y Canal West Ham vs Wolves

Sede: Estadio Olímpico, Londres, Inglaterra

Hora: 8:00 am de México y Centroamérica. 9:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

West Ham vs Wolves en VIVO

El West Ham se encuentra actualmente en el noveno lugar en la clasificación de la Premier League y ha estado bastante impresionante en lo que va de temporada. Los Hammers superaron fácilmente al SC Freiburg por un marcador de 2-0, con gol de Edson Álvarez, en su partido anterior y buscarán lograr un resultado similar este fin de semana.

Los Wolves, por el contrario, se encuentran actualmente en el puesto 13 de la clasificación y han sido inconsistentes esta temporada. El equipo visitante empató 1-1 contra Nottingham Forest la semana pasada y buscará mejorar en este encuentro.

El West Ham tiene un buen historial ante los Wolves y ha ganado 33 de los 71 partidos disputados entre los dos equipos, frente a las 24 victorias de los Lobos.

Predicción West Ham vs Wolves

El West Ham ha sido inconsistente en las últimas semanas y necesitará dar un paso al frente en este encuentro. Los Hammers fueron superados por Fulham la semana pasada y no pueden permitirse otra debacle este fin de semana.

Los Wolves pueden dar un gran golpe en su día, pero esta temporada se han visto plagados de inconsistencia. Ambos equipos están en igualdad de condiciones en este momento y podrían empatar el domingo.

Predicción: West Ham 1-1 Wolves

Last modified: diciembre 16, 2023

