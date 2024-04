Bayer Leverkusen vs West Ham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Europa League 2023-24

Europa League

El West Ham intentará detener de alguna manera al Bayer Leverkusen cuando se enfrente al campeón electo de la Bundesliga en el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League 2023-2024 este jueves 11 de abril en el BayArena.

Los Hammers lograron una contundente remontada en el partido de vuelta contra Friburgo para alcanzar los cuartos de final, mientras que los hombres de Xabi Alonso eliminaron al Qarabag azerbaiyano en circunstancias increíbles.

Hora y Canal Bayer Leverkusen vs West Ham

Sede: BayArena, Leverkusen, Alemania

Hora: 9:00 pm de España. 1:00 pm de México y Centroamérica. 2:00 pm de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 12:00 pm PT / 3:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisioń: ESPN en Latinoamérica. Vix+ en Estados Unidos.

Bayer Leverkusen vs West Ham en VIVO

Con 41 partidos disputados en la campaña 2023-24, el Bayer Leverkusen ha logrado evitar la derrota en cada uno de ellos, aunque su gloriosa racha estuvo a punto de ser rota por Qarabag en un inolvidable encuentro de octavos de final.

Después de regresar del largo viaje a Azerbaiyán con un meritorio empate 2-2 en su haber, el equipo de Alonso se enfrentaba a la eliminación cuando Qarabag tomó una ventaja de 2-0 en la segunda mitad en el BayArena, pero el gol de Jeremie Frimpong y una lesión increíble… El doblete de Patrik Schick completó la mayor de todas las remontadas.

Ese sensacional triunfo por 3-2 representa la segunda victoria de una racha de seis victorias consecutivas para los aparentemente imparables anfitriones del jueves, que esperan una final de la DFB-Pokal contra el Kaiserslautern el 25 de mayo, y solo un triple más poner fin al reinado de 11 años de supremacía de la Bundesliga del Bayern Múnich.

Mientras Leverkusen vencía al Union Berlin por 1-0 el fin de semana gracias a un penalti de Florian Wirtz, el ex equipo de Alonso sufrió una dura derrota por 3-2 ante el Heidenheim, dejando a Die Werkself con 16 puntos de ventaja sobre el Bayern y el Stuttgart en la cima de la Bundesliga cuando solo quedaban 18 por jugar. luchar por.

Por lo tanto, el choque en casa del domingo contra el Werder Bremen podría actuar como la fiesta de coronación del Leverkusen, pero antes de que puedan comenzar las celebraciones nacionales, los hombres de Alonso tienen un récord de la Europa League que igualar; Ganaron sus cuatro partidos en casa en la edición 2023-24 y anotaron al menos tres goles cada vez, y solo el Chelsea lo hizo cinco veces seguidas en 2018-19.

Con los Blues alcanzando la gloria continental ese año, los augurios son muy prometedores para el Leverkusen si logran replicar las hazañas de sus homólogos de la Premier League, donde Alonso, vinculado al Liverpool, no terminará este año debido a su decisión de continuar en el banquillo del BayArena.

Los próximos enemigos, el West Ham, ya han experimentado un resultado frustrante en las costas alemanas en 2024, perdiendo 1-0 ante Friburgo en su primera eliminatoria de octavos de final después de que se rechazara una apelación de penalti en el último suspiro, pero los hombres de David Moyes corrigieron esos errores con estilo. con una matanza de 5-0 en el partido de vuelta.

Construyendo lentamente su pedigrí continental, los campeones de la Europa Conference League han llegado a los cuartos de final en cada una de sus últimas tres apariciones en competiciones europeas y aún no han sufrido la angustia de los cuartos de final, aplastando al Lyon 4-1 en esta etapa de la Copa de Europa 2021-22 antes de la miseria de semifinales infligida por los alemanes contra el Eintracht Frankfurt.

Los Irons sólo consiguieron dos puntos en los tres partidos de la Premier League que siguieron inmediatamente a su victoria por cinco goles sobre el Friburgo (desperdiciando una ventaja de 3-1 ante el Newcastle United en esa secuencia), pero regresaron a la victoria el fin de semana, logrando a duras penas una victoria por 2-1 sobre el Wolverhampton Wanderers gracias al gol de James Ward-Prowse directo desde un córner.

El partido del jueves marcará la primera vez que Leverkusen y West Ham se enfrenten en un ambiente competitivo, pero los líderes de la Bundesliga aplastaron a los Irons por 4-0 durante un amistoso de pretemporada en agosto, y un resultado similar en el partido de ida de su cuartos de final prácticamente erradicaría las ambiciones de los visitantes de conseguir coronas continentales consecutivas.

Pronóstico Bayer Leverkusen vs West Ham

Que no haya Bowen no significa necesariamente que no haya fiesta para los fanáticos del West Ham, quienes se regocijaron al ver a Mohammed Kudus dirigir al Friburgo en octavos de final, pero un equipo invicto e inquebrantable del Leverkusen es un asunto completamente diferente.

Es posible que los hombres de Alonso ya tengan un ojo puesto en la posible coronación de la Bundesliga este fin de semana, pero frente a un equipo del West Ham que aún espera su primera portería a cero fuera de casa en 2024, tenemos fe en que los anfitriones se ocuparán de los asuntos y obtendrán una cómoda ventaja antes del partido de la próxima semana. .

Predicción: Bayer Leverkusen 2-0 West Ham

Last modified: abril 10, 2024

