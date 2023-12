Heracles vs Feyenoord EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 16 Eredivisie 2023-24

Eredivisie

El Feyenoord regresa a la acción este domingo 17 de diciembre en la jornada 16 de la Eredivisie 2023-24 cuando se enfrente al Heracles Almelo en el estadio Erve Asito.

Hora y Canal Heracles vs Feyenoord

Sede: Estadio Erve Asito, Almelo, Países Bajos

Hora: 7:30 am de México y Centroamérica. 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Heracles vs Feyenoord en VIVO

Los hombres de Arne Slot llegan al fin de semana invictos en sus últimos 18 partidos contra los anfitriones y buscarán continuar en la misma línea.

El Heracles volvió a quedarse con las manos vacías al caer por 2-0 ante el Vitesse el pasado domingo.

El equipo de Hendrie Krüzen ha perdido seis de sus últimos siete partidos en todas las competiciones, incluida una sorprendente derrota por 2-0 contra Hardenberg en la Copa de Holanda el 1 de noviembre.

Con 15 puntos en 15 partidos, el Heracles ocupa actualmente el puesto 14 en la tabla de la Eredivisie, solo dos puntos y dos puestos por encima del puesto de playoff de descenso.

Mientras tanto, la campaña de la Champions League del Feyenoord terminó con una nota amarga el miércoles pasado cuando sufrió una derrota por 2-1 contra el Celtic en el Grupo E.

Si bien los hombres de Arne Slot han sido eliminados de la Champions League, ahora centran su atención en la Eredivisie, donde han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, siendo la excepción la derrota por 2-1 ante el PSV Eindhoven el 3 de diciembre.

Con 35 puntos en 15 partidos, el Feyenoord ocupa actualmente el segundo lugar en la clasificación de la liga, a 10 puntos del primer clasificado, el PSV.

Con 23 victorias en los últimos 37 encuentros entre ambos equipos, el Feyenoord cuenta con un récord superior en la historia de este encuentro.

Predicción Heracles vs Feyenoord

Feyenoord se apoyará a sí mismo para volver a la senda ganadora este fin de semana cuando se enfrente a un equipo de Heracles que ha luchado por estabilizar su barco esta temporada.

Los hombres de Slot han disfrutado lo mejor de este partido y los apoyamos para que se lleven los tres puntos una vez más.

Predicción: Heracles 1-3 Feyenoord

Last modified: diciembre 16, 2023

