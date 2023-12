Manchester City vs Sheffield EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 20 Premier League 2023-24

Premier League 2023-2024

Abrimos la actividad de este sábado 30 de diciembre en la jornada 20 de la Premier League 2023-2024 cuando Sheffield se enfrente al Manchester City de Pep Guardiola en un encuentro crucial en el Etihad Stadium.

Hora y Canal Manchester City vs Sheffield

Sede: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra

Hora: 9:00 am de México y Centroamérica. 10:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Paramount+ en México. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester City vs Sheffield en VIVO

Sheffield se encuentra actualmente en la parte inferior de la clasificación de la Premier League y ha luchado por adaptarse a los rigores de la máxima categoría esta temporada. El equipo visitante sufrió una derrota perjudicial por 3-2 ante el Luton Town esta semana y necesitará recuperarse en este partido.

El Manchester City, por otro lado, ocupa actualmente la cuarta posición en la clasificación y no ha estado en su mejor forma en esta temporada. Los Citizens superaron fácilmente al Everton con un marcador de 3-1 en su partido anterior y buscarán lograr un resultado similar este fin de semana.

El Manchester City tiene un buen historial frente al Sheffield United y ha ganado 55 de los 127 partidos disputados entre ambos equipos, en comparación con las 38 victorias de los Sables.

Predicción Manchester City vs Sheffield

El Manchester City cuenta con excelentes jugadores en sus filas, pero se ha quedado rezagado en la carrera por el título. Jugadores como Julian Álvarez y Jack Grealish han dado un paso adelante para su equipo esta temporada y buscarán dejar su huella este fin de semana.

Sheffield ha estado en pésima forma esta temporada y enfrentará una prueba formidable el sábado. El Manchester City es el mejor equipo sobre el papel y debería poder ganar este partido.

Predicción: Manchester City 4-1 Sheffield

