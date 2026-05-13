Manchester City vs Crystal Palace EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 31 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

¡Prohibido fallar en Manchester! Este miércoles el City recibe al Crystal Palace en el Etihad y la orden de Pep Guardiola es clara: ganar o decir adiós a la Premier League. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Ciudadanos son segundos con 74 puntos, a 5 de la cima, aunque con este partido pendiente, mientras que las Águilas son quinceavas con 44 unidades ya sin mucho que pelear.

Tras la victoria del Arsenal contra el West Ham, los Sky Blues se han quedado a cinco puntos de la cima. La buena noticia es que si ganan hoy, se ponen a solo dos puntos metiéndole toda la presión a los Gunners. El City viene de golear al Brentford con Erling Haaland recuperando el olfato goleador y con Omar Marmoush en un gran nivel, pero saben que el Palace no es un rival cualquiera.

Y es que las Águilas de Oliver Glasner acaban de hacer historia clasificándose a la final de la Conference League. Ya están salvados del descenso matemáticamente, así que jugarán sin presión, y eso es lo que los hace peligrosos. Un dato que te va a volar la cabeza: el Crystal Palace ha anotado al menos dos goles en seis de sus últimas siete visitas al Etihad. ¡Le tienen tomada la medida al campo del City!

Sin embargo, el City tiene un récord de miedo: llevan 36 partidos invictos en casa cuando juegan los miércoles por Premier League. No pierden en ese día desde el 2010.

Es el choque entre un City que se juega la vida antes de la final de la FA Cup y un Palace que quiere cerrar su año histórico amargándole la fiesta al campeón.

Nuestro pronóstico: Esperamos un duelo con muchos goles, pero la calidad del City se terminará imponiendo para un 3-2 final. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 13, 2026