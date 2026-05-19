Written by: mayo 19, 2026 Ligas Europeas

Bournemouth vs Manchester City EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 37 Premier League 2025-26

Bournemouth vs Manchester City

¡El Manchester City se juega la vida en la Premier League y podría perder el título este mismo martes! El equipo de Pep Guardiola visita al Bournemouth en un partido donde no hay mañana, los Citizens están obligados a ganar en el Vitality Stadium; de lo contrario, la liga se tiñe de rojo londinense. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Ciudadanos se han quedado sin margen de error, sin embargo visitan a unas Cerezas que de ganar podrían soñar con la Champions League.

El City llega con la motivación a tope tras levantar la FA Cup el sábado ante el Chelsea, dándole a Guardiola su trofeo importante número 20 con el club. Pero las piernas pesan y el cansancio acumulado puede pasar factura. Además, la costa sur de Inglaterra no se le da bien a Pep últimamente, acumulando cuatro visitas sin poder ganar en esa zona.

Y cuidado, porque enfrente está el Bournemouth de Andoni Iraola. Los Cherries presumen la racha invicta más larga de la Premier esta temporada con ¡16 partidos sin perder! Se mantienen peleando con todo por alcanzar los puestos de Champions y en su campo son una auténtica fortaleza: solo el Arsenal y el Everton han podido ganar ahí en todo el año. Por si fuera poco, Iraola ya sabe lo que es ganarle al City en este estadio.

Es el poderío del campeón de copa contra la resistencia del equipo revelación. 

¿Podrá el Manchester City llevar la definición por la Premier hasta la última jornada o el Bournemouth le dará el título al Arsenal en su propia casa?

Nuestro pronóstico: El Bournemouth viene jugando muy bien, el Manchester City está urgido, pero creemos que no les alcanzará para ganar firmando un 2-2 final. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , , , Last modified: mayo 19, 2026
Arsenal vs Burnley Previous Story
Arsenal vs Burnley EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 37 Premier League 2025-26
Chelsea vs Tottenham Next Story
Chelsea vs Tottenham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 37 Premier League 2025-26

Related Posts

Chelsea vs Tottenham

Chelsea vs Tottenham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 37 Premier League 2025-26

Written by: mayo 19, 2026

¡Derbi londinense de vida o muerte en Stamford Bridge! Este miércoles el Chelsea recibe al Tottenham en un partido lleno de morbo,...

Read More
Arsenal vs Burnley

Arsenal vs Burnley EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 37 Premier League 2025-26

Written by: mayo 17, 2026

¡El Arsenal está a 90 minutos de rozar la gloria de la Premier League! Este lunes, los Gunners reciben en el Emirates Stadium a un...

Read More
Wolves vs Fulham

Wolves vs Fulham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 37 Premier League 2025-26

Written by: mayo 16, 2026

¡Últimas llamadas en la Premier League! Este domingo el Wolverhampton recibe al Fulham en Molineux, en un duelo donde el orgullo y las...

Read More
Aston Villa vs Liverpool

Aston Villa vs Liverpool EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 37 Premier League 2025-26

Written by: mayo 14, 2026

¡Viernes de Premier League! El Aston Villa recibe al Liverpool en un partido que es, literalmente, una final por el cuarto puesto. Ambos...

Read More

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *