Bournemouth vs Manchester City EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 37 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

¡El Manchester City se juega la vida en la Premier League y podría perder el título este mismo martes! El equipo de Pep Guardiola visita al Bournemouth en un partido donde no hay mañana, los Citizens están obligados a ganar en el Vitality Stadium; de lo contrario, la liga se tiñe de rojo londinense. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Ciudadanos se han quedado sin margen de error, sin embargo visitan a unas Cerezas que de ganar podrían soñar con la Champions League.

El City llega con la motivación a tope tras levantar la FA Cup el sábado ante el Chelsea, dándole a Guardiola su trofeo importante número 20 con el club. Pero las piernas pesan y el cansancio acumulado puede pasar factura. Además, la costa sur de Inglaterra no se le da bien a Pep últimamente, acumulando cuatro visitas sin poder ganar en esa zona.

Y cuidado, porque enfrente está el Bournemouth de Andoni Iraola. Los Cherries presumen la racha invicta más larga de la Premier esta temporada con ¡16 partidos sin perder! Se mantienen peleando con todo por alcanzar los puestos de Champions y en su campo son una auténtica fortaleza: solo el Arsenal y el Everton han podido ganar ahí en todo el año. Por si fuera poco, Iraola ya sabe lo que es ganarle al City en este estadio.

Es el poderío del campeón de copa contra la resistencia del equipo revelación.

¿Podrá el Manchester City llevar la definición por la Premier hasta la última jornada o el Bournemouth le dará el título al Arsenal en su propia casa?

Nuestro pronóstico: El Bournemouth viene jugando muy bien, el Manchester City está urgido, pero creemos que no les alcanzará para ganar firmando un 2-2 final. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 19, 2026